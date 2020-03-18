В лесу под Курганом из деревьев создадут геоглиф "75 лет Победы"

В Курганской области в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в лесу высадят саженцы сосен в виде слов "75 лет Победы".

Живая надпись будет заложена в мае в Кетовском районе, что в шести километрах от Кургана, сообщает региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Высота букв - 50 метров, ширина - 25, длина надписи - около 450 метров. В мероприятии приглашают принять участие родственников ветеранов войны, а также всех желающих.

Отметим, что один такой геоглиф (нанесенный на землю геометрический или фигурный узор) уже есть в Курганской области. Надпись была сделана в Звериноголовском районе в 1970 году к 100-летию со дня рождения Ленина и является местной достопримечательностью. На узор ушло 40 тысяч сосен. Длина надписи - 600 метров, высота букв - 80 метров.