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18.03.2020 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену

Текст: Татьяна Воробьева

В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.

Факт инцидента подтвердил руководитель пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых. "Местный житель 1983 года рождения пришел в суд для участия в заседании как подозреваемый по статье КоАП "Причинение побоев". Он причинил смертельные ранения потерпевшей по его делу, ранил пристава и скрылся", - сообщил он.

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Как прокомментировали в региональном управлении ФССП России, судебный пристав, услышав крики о помощи, бросился на защиту пострадавшей, получив при этом ранения рук. На место происшествия была вызвана бригада "скорой".

Сотрудника надзорного органа увезли в больницу - им занимаются врачи. Нападавший скрылся.

"Раньше у него уже были проблемы с законом: в 2008 году он привлекался к ответственности по факту причинения тяжких телесных повреждений", - уточнил полковник Горелых.

По тревоге поднят весь личный состав полиции Первоуральска. Поиск ведется по всему городу, на вокзалах, в любых местах, в которых подозреваемый может скрываться.

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"Просьба тем, кто обладает информацией о его местонахождении, обращаться по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД (343) 359-71-61. Конфиденциальность гарантируется", - подчеркнул перс-секретарь ведомства.

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). "На месте работает усиленная областная следственная группа, сотрудники отдела криминалистического сопровождения. Устанавливаются и допрашиваются свидетели инцидента", - передает пресс-служба ведомства.

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