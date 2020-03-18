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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лизинг стал доступнее

В Зауралье улучшили условия для инвесторов
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 59(8113)
В Курганской области с 30 до 50 процентов увеличили размер компенсации первоначального взноса по договорам лизинга для промышленных предприятий и до 50 миллионов - максимальную сумму, которую они смогут получить на развитие. Это позволит заводам приобрести оборудование, в том числе современные автоматизированные линии, и освоить выпуск новой продукции.
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости
Арктические инвестпроекты поддержат льготами

В прошлом году этой мерой господдержки воспользовались шесть компаний для реализации инвестпроектов на общую сумму около 20 миллионов рублей. По словам директора регионального департамента промышленности и транспорта Владимира Ковалева, действующие предприятия и инвесторы могут получить комплексную поддержку: обеспечение инфраструктуры для создания производств, налоговые льготы, финансовую помощь в виде компенсации первоначального взноса по договорам лизинга и микрозаймы.

Сейчас в области реализуется свыше 30 инвестпроектов на 40 с лишним миллиардов рублей, при этом появится 2000 новых рабочих мест.

Кстати

В 2019 году индекс промышленного производства в Зауралье составил 105,3 процента, по этому показателю регион занял 21-е место в стране. Промышленных товаров собственного производства отгружено на 150,5 миллиарда рублей, что на 16 процентов больше, чем годом ранее. В бюджет от промышленных предприятий поступило 6,2 миллиарда рублей налогов, рост к 2018 году - 11 процентов.

Экономика Финансы Инвестиции Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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