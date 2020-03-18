Второй тур претендентов ФИДЕ выиграли Каруана и Вашье-Лаграв

Во втором раунде турнира претендентов ФИДЕ-2020, который проходит в Екатеринбурге, вышло два победителя, а в еще двух партиях гроссмейстеры заключили мир.

Российские мастера Ян Непомнящий и Александр Грищук сыграли вничью, как и в дебютном туре. А вот третьему российскому участнику повезло меньше: Фабиано Каруана обыграл белыми Кирилла Алексеенко.

Тем временем китайский гроссмейстер Дин Лижэнь вновь проиграл, на этот раз французу Максиму Вашье-Лаграву.

Соперники вели дискуссию в спокойном варианте испанской партии, перенеся всю тяжесть игры на миттельшпиль. Белым удалось захватить пространство, ограничив фигуры черных. Пытаясь создать контригру, китайский гроссмейстер начал слишком резкую игру на королевском фланге, но это оказалось на руку белым. Лаграв добился размена ферзей в выгодной для себя реакции и победил.

Последняя же партия между Ван Хао и Аниш Гири закончилась ничьей, хотя у первого игрока были довольно высокие шансы на победу. Как отметил гроссмейстер и комментатор Сергей Шипов, Ван Хао ведет игру в стиле известного Анатолия Карпова, показывая лучшие дебютные заготовки.

Если после первого тура впереди в турнирной таблице шли китайский гроссмейстер Ван Хао и наш Ян Непомнящий, то теперь лидеров сразу четверо. К Ван Хао и Непомнящему присоединились Максим Вашье-Лаграв и Фабиано Каруана.

Напомним, что организаторами турнира выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат России (ФШР), правительство Свердловской области, федерация шахмат этого региона.

Ответственные представители этих организаций на турнире в Екатеринбурге оперативно реагируют на изменение обстановки в мире и быстро принимают решения, относящиеся к вопросам безопасности участников. Так, накануне стартовых партий ФИДЕ объявила о недопуске зрителей в игровой зал. В среду перед вторым туром в связи с указом губернатора Свердловской области оргкомитет соревнований и ФИДЕ приняли решение строго ограничить работу и присутствие прессы.

Пары третьего тура выглядят так: Дин Лижэнь (Китай) - Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды) - Максим Вашье-Лаграв (Франция), Александр Грищук (Россия) - Ван Хао (Китай), Кирилл Алексеенко (Россия) - Ян Непомнящий (Россия).