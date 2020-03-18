Второй тур претендентов ФИДЕ выиграли Каруана и Вашье-Лаграв

Новости

РЖД отменяет ряд поездов между РФ и Беларусью 23:32
При досрочном завершении сезона топ-лиги Европы потеряют около 4 млрд евро 23:11
Телеведущая Лера Кудрявцева одобрила решение не проводить "Евровидение" 22:54
ДНР из-за угрозы коронавируса закроет КПП через линию соприкосновения 22:40
Милош Бикович призвал поддержать борющихся с коронавирусом специалистов 22:21
Шотландия отказалась от референдума за независимость из-за коронавируса 22:11
ATP и WTA приостановили турниры до 7 июня 22:02
Рынок контента MIPTV пройдет в онлайн-формате 21:46
В МИД назвали "откровенной ложью" слова Помпео о военных РФ в Сирии 21:26
Rolls-Royce объявила о приостановке производства автомобилей 21:17
Путин пообещал исправить указ о жилье для ветеранов МВД 21:04
Генетики: живучесть коронавируса варьируется в зависимости от поверхности 21:00
Пелагея философски отнеслась к отмене "Евровидения" из-за пандемии 20:59
Италия побила мировой рекорд по смертности от коронавируса 20:58
Путин пообещал восстановить права ветеранов-черноморцев 20:50
Little Big назвали отмену "Евровидения" правильным решением 20:39
Путин поддержал идею передать танки Т-34 в города-герои 20:37
Полиция Испании задержала 90 нарушителей карантина 20:32
В Геленджике грузовик опрокинул забор, погиб ребенок 20:25
Путин объяснил суть запрета на второе гражданство для чиновников 20:19
Новым атаманом Всевеликого войска Донского стал Виталий Бобыльченко 20:19
Китай подарит Болгарии респираторные маски 20:07
Путин объяснил отсутствие транспортного сообщения Минска с Крымом 20:01
Путин надеется, что "шпиономания" не станет массовой практикой в мире 19:52
Не хватило рабочих. Volvo закрыло завод в Бельгии 19:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
18.03.2020 23:25
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Лидеров уже квартет

Второй тур претендентов ФИДЕ выиграли Каруана и Вашье-Лаграв
Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
Российская газета - Столичный выпуск № 59(8113)
Во втором раунде турнира претендентов ФИДЕ-2020, который проходит в Екатеринбурге, вышло два победителя, а в еще двух партиях гроссмейстеры заключили мир.

Российские мастера Ян Непомнящий и Александр Грищук сыграли вничью, как и в дебютном туре. А вот третьему российскому участнику повезло меньше: Фабиано Каруана обыграл белыми Кирилла Алексеенко.

Тем временем китайский гроссмейстер Дин Лижэнь вновь проиграл, на этот раз французу Максиму Вашье-Лаграву.

Соперники вели дискуссию в спокойном варианте испанской партии, перенеся всю тяжесть игры на миттельшпиль. Белым удалось захватить пространство, ограничив фигуры черных. Пытаясь создать контригру, китайский гроссмейстер начал слишком резкую игру на королевском фланге, но это оказалось на руку белым. Лаграв добился размена ферзей в выгодной для себя реакции и победил.

Последняя же партия между Ван Хао и Аниш Гири закончилась ничьей, хотя у первого игрока были довольно высокие шансы на победу. Как отметил гроссмейстер и комментатор Сергей Шипов, Ван Хао ведет игру в стиле известного Анатолия Карпова, показывая лучшие дебютные заготовки.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Сергей Шипов: Все-таки в шахматах ничейные тенденции очень велики

Если после первого тура впереди в турнирной таблице шли китайский гроссмейстер Ван Хао и наш Ян Непомнящий, то теперь лидеров сразу четверо. К Ван Хао и Непомнящему присоединились Максим Вашье-Лаграв и Фабиано Каруана.

Напомним, что организаторами турнира выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат России (ФШР), правительство Свердловской области, федерация шахмат этого региона.

Ответственные представители этих организаций на турнире в Екатеринбурге оперативно реагируют на изменение обстановки в мире и быстро принимают решения, относящиеся к вопросам безопасности участников. Так, накануне стартовых партий ФИДЕ объявила о недопуске зрителей в игровой зал. В среду перед вторым туром в связи с указом губернатора Свердловской области оргкомитет соревнований и ФИДЕ приняли решение строго ограничить работу и присутствие прессы.

Пары третьего тура выглядят так: Дин Лижэнь (Китай) - Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды) - Максим Вашье-Лаграв (Франция), Александр Грищук (Россия) - Ван Хао (Китай), Кирилл Алексеенко (Россия) - Ян Непомнящий (Россия).

Спорт Шахматы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Негосударственную пенсию можно получить на пять лет раньше
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва
Музыканты Little Big одобрили отмену "Евровидения" из-за пандемии
Футбол
Футбол
СМИ: УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год
Баскетбол
Баскетбол
Игрок НБА пошутил на тему коронавируса и заразился им