Роскомнадзор предупредил об ответственности за фейки о коронавирусе

Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе, которая сеет панику и беспокойство. Каждый случай распространения фейков расследуется с привлечением правоохранительных органов и Генпрокуратуры РФ, напоминают в ведомстве.

Роскомнадзор ведет круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан России, говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркивают, что в отношении СМИ и других интернет-ресурсов, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации" в части распространения недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, принимаются самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий.