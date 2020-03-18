Рособрнадзор: О переносе основного этапа ЕГЭ пока речи не идет

Перенос основного этапа ЕГЭ пока не планируется. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, ведомство готово к разным сценариям и разным мерам. Но озвучивать их пока не стоит.

"У нас есть большой запас уверенности, что до проведения основной волны ЕГЭ в июне никаких сроков больше менять не придется", - рассказал Анзор Музаев.

Он также добавил, что в школах меняется график Всероссийских проверочных работ.

"ПО ВПР приказ подписан, он будет доведен до всех регионов. ВПР проводятся с прошлого года для каждой школы, формируется из банка заданий отдельный уникальный контрольный материал, - рассказал он. - Материалы уже переданы директорам школ, они будут сами определять время проведения проверочных. До конца учебного года в удобное время ВПР должны быть проведены, жесткого графика не будет".