Эта дата пятнадцатилетней давности - в известной мере знаковая. 8 марта 2005 года в Чечне был ликвидирован Аслан Масхадов.

Об этом событии в то время написали все - российская пресса, зарубежная. Для одних он был "борцом за свободу", для других ее врагом, третьи же писали, что он был лидером террористов, но "хорошим", с которым руководству страны следовало договариваться. А мы этого не сделали.

По прошествии стольких лет ситуация с терроризмом в мире изменилась. Террор стал страшнее. Его почувствовали на себе даже те страны, где его по определению не было и не могло быть. По сравнению с ситуацией пятнадцатилетней давности очень многие граждане стали понимать - террористы хорошими не бывают. А то, что они творят, касается каждого человека.

Полевой лагерь Аслана Масхадова. Фото: ФСБ / ИТАР-ТАСС

Современные террористы, в отличие от своих предшественников, более жестоки, лучше организованы и они банально богаче. Деньги, на которые организуются теракты, дают торговля наркотиками, оружием, спонсоры. Причем деньги на это зло идут как из бизнеса близких к террористам людей, так свою лепту вкладывают простые граждане. Та же скромная торговка заштатного магазинчика в российской глубинке, которая под уговоры знакомых бездумно переводит деньги на "священную борьбу братьев", уверена, что к ней не придут взрывать ее место работы.

Сейчас появились новые виды терроризма. Это теракты в киберпространстве, терроризм с применением химического и биологического оружия. Появилось даже такое понятие, как "теракт во имя экологии".

Считается, что самое страшное последствие терроризма - человеческие жертвы. Но это лишь видимая часть айсберга. Терроризм бьет по экономической системе. Для борьбы с терроризмом правительству приходится в это направление регулярно вкладывать все новые и новые средства. В "неспокойных" местах гибнет торговля, туризм, местное производство, туда никакие инвесторы не вложат ни копейки. С этой точки зрения терроризм затрагивает каждого. Стране приходится забирать огромные деньги из налогов, чтобы потратить их на борьбу с террористами. Эти деньги ведь могли вложить в экономику, медицину, образование.

Сегодня во всех развитых странах придерживаются железного правила - договариваться с террористами нельзя. Наша страна это правило испытала на себе. На памяти нынешнего поколения - решение прекратить операцию и отпустить террористов в Буденновске. Это действительно спасло жизни заложников. Но давайте честно - выезд автобусов из Буденновска с бандитами стал победой для террористов. И это толкнуло их на новые теракты. Именно с Буденновска надо начинать отсчет трагедий "Норд-Оста" и Беслана.

Единственный способ победить терроризм - это консолидация всех стран против него. Есть тому и достойный пример. Воздушное пиратство фактически прекратилось, когда все страны договорились и просто перестали принимать угонщиков самолетов. А там, где их самолету разрешали сесть, "принимали" угонщиков как бандитов и отправляли в тюрьму.

И особых знаний не требуется, чтобы увидеть, что запрещенные в нашей стране "Аль-Каида" и ИГИЛ выросли и развились в страшную силу там, где в политических целях происходило оправдание террора.

Бороться с терроризмом должны профессионалы. Но лучше и дешевле - профилактика. Это внимание и забота о родных и друзьях с одной стороны и с другой - нетерпимость к любому, даже самому крохотному сочувствию терроризму и его оправдания. Не надо жалеть человека, который получил штраф и судимость за то, что "всего-то пару тысяч перевел" на помощь "борцам за свободу" в далекой стране.

Первый Закон "О борьбе с терроризмом" 1998 года учел опыт Буденновска и впервые серьезно ограничил переговоры с террористами. Пришедший ему на смену Закон 2006 года "О противодействии терроризму" был более комплексным и включил в себя многие аспекты превентивной работы. Стали по возможности закрывать каналы в Сети, которые освоили террористы.

Во всех развитых странах держатся правила: договариваться с террористами нельзя

Итог - цифры, которые привел недавно президент. Владимир Путин сказал, что в прошлом году число террористических преступлений стало меньше.

"Общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться: с девяти в 2018 году до четырех в 2019-м, при этом предотвращено 57 таких преступлений, в 18-м году - 36", - указал президент РФ, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Путин добавил, что среди предотвращенных преступлений было 34 теракта.

Работа над антитеррористическими законами, к сожалению, совсем не кабинетная работа. Эти законы пишутся кровью. С каждым российским и зарубежным терактом, удачным или планировавшимся, практический опыт спецслужб обогащается.

Но надо признать, есть ситуации, когда террористы оказываются на шаг впереди государства. Многие их идеи просто не вмещаются в сознание нормального человека - захватить школу с детьми, концертный зал со зрителями. Понятно, что цель спецслужб в ситуации террористической атаки - спасение людей любой ценой. Ради этого сотрудники спецслужб часто жертвуют своей жизнью. Но случается и такое, что во время операции против террористов невозможно реально просчитать, чтобы все заложники остались живы и здоровы. В этом случае принимать решения, зная их цену, - невероятная моральная и психологическая нагрузка. И это знают только сами бойцы спецслужб и их начальство, ну, и еще догадываются их близкие. Если простые люди не всегда осведомлены об антитеррористических действиях властей, то это совсем не значит, что ничего не делается. Надо понимать, что полного раскрытия всей информации в этой области попросту быть не может. Нельзя "засвечивать" агентуру, нельзя "подсказывать" террористам возможные действия против них.

И здесь практически главную ответственность за распространение информации о терактах несут средства массовой информации. Часто медиа, сами того не понимая, становятся сообщниками террористов . И уже не важно, для чего это делается - просто ради погони за сенсацией, сбора лайков или из каких-то высших соображений.

Сегодня, в условиях, когда каждый человек с мобильным телефоном - сам по себе СМИ, вопрос ответственности за распространение информации стоит особенно остро. Деньги ведь террористам платят не просто так - от них в первую очередь требуют отчета "о проделанной работе". Прежде чем выкладывать снятые кадры в сеть, неплохо было бы подумать - стоят ли террористы того, чтобы пиарить их действия...

Досье "РГ"

Откуда у бандитов деньги

По словам директора ФСБ, террористические организации получают средства от игры на фондовых рынках и вложений в недвижимость через подставные фирмы.

Для финансирования террористических структур совершенствуется практика сбора денег с помощью электронных платежных сервисов, через краудфандинговые онлайн-платформы, а также неформальной расчетной системы "Хавала".

Почти 44 тысячи человек, причастных к терроризму, включены в созданный по инициативе ФСБ России международный банк данных. Почти треть из них - это иностранные террористы-боевики. Доступ к банку данных имеют уже 47 спецслужб из 36 стран, а также восемь специализированных органов международных организаций, включая ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ и Интерпол.