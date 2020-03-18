Россия приняла жесткие меры для защиты МКС от коронавируса

Россия приняла самые жесткие меры для недопущения проникновения коронавируса на Международную космическую станцию. В настоящее время только наша страна имеет возможность отправлять экипажи на орбиту.

Так, новые члены экспедиции, которые должны полететь на орбиту 9 апреля на пилотируемом корабле "Союз МС-16", будут помещены на строгий карантин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника медицинского управления Центра подготовки космонавтов Владимира Матвеева.

Карантин предусматривает отмену всех общественно значимых встреч с участием экипажа, а общение с космонавтами будет возможно лишь через стекло. Кроме того, может быть ограничено число людей, участвующих в церемонии подъема флагов, которая традиционно проводится через несколько дней после прибытия экипажей на Байконур. В настоящее время основной и дублирующий экипажи находятся в Звездном городке. На космодром для дальнейшей подготовки они должны прибыть 24 марта.

В состав основного экипажа новой экспедиции на МКС входят россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди. Их дублеры - Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и Стивен Боуэн. Экипаж корабля "Союз МС" впервые отправится на орбиту на ракете "Союз-2.1а". Ранее пуски кораблей с экипажами выполнялись на ракетах "Союз ФГ".