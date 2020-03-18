Рынок контента MIPTV пройдет в онлайн-формате

Несколько недель назад было объявлено, что крупнейший рынок контента в Каннах MIPTV, который должен был состояться с 28 марта по 2 апреля, отменяется из-за опасений по поводу распространения вируса COVID-19. Но вот организатор Reed MIDEM раскрыл планы по запуску MIPTV Online+. Это означает, что мероприятие пройдет в безопасном Digital-режиме.

MIPTV Online+ стартует 30 марта и предложит удаленный доступ к эксклюзивному контенту, первоначально запланированному для 57-го рынка MIPTV в Каннах.

Формат "Премиум онлайн " будет доступен бесплатно для всех зарегистрированных клиентов MIPTV и его рынков -спутников MIPDoc и MIPFormats 2020.

Также будут транслироваться проекты In Development и эксклюзивные сессии конференции MIPTV market intelligence, Fresh TV и мероприятия, посвященные детскому контенту. Онлайн-база данных MIPTV также будет доступна в ближайшее время, что позволит пользователям подключаться и взаимодействовать с сообществом MIPTV.

"Наши клиенты не могут приехать на MIPTV в Канны, поэтому мы приводим MIPTV к ним. Начиная с 30 марта, делегаты из 94 стран смогут взаимодействовать друг с другом в режиме онлайн и знакомиться с первоначально запланированными программами MIP, не выходя из своего офиса или дома. Ничто не заменяет личных встреч, но контент MIPTV Online+, сетевое взаимодействие и доступ к международному развлекательному бизнес-сообществу совершенно уникальны", - говорит Люси Смит, заместитель директора телевизионного отдела компании Reed MIDEM.

Напомним, что фестиваль сериалов Cannes Series, который должен был пройти параллельно с MIPTV, перенесен на осень. От России в конкурсную программу был отобран проект "257 причин, чтобы жить" - его премьера состоится на видеосервисе START уже 26 марта.

Как отреагирует на такое Каннский кинофестиваль? Некоторые западные СМИ уже написали о том, что ведущие независимые дистрибьюторы и агентства объединяются для создания альтернативного виртуального кинорынка на случай, если Каннский кинофестиваль и рынок Marché du Film будут отменены из-за коронавируса. В частности, об этом сообщил ресурс Deadline.

Прямая речь

Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент", официального представителя в России компании Reed MIDEM - организатора международных рынков контента MIPCOM и MIPTV:

- Ничего сверхъестественного не происходит. Reed MIDEM давно делает возможным услуги онлайн. Они даже отдельно регистрируют участников в онлайн дата-базе, которой можно пользоваться и после рынка. Так что то, к чему сегодня пришли многие, - мы об этом думаем уже давно. Но есть несколько вещей, о которых стоит говорит отдельно. Первое - утечка контента. Все онлайн-доступы делают контент уязвимым. Большинство начинаний когда пытались осуществить подобную схему работы с контентом, не увенчались успехом. Никто эту систему идеальным образом не реализовал. Кроме нескольких крупных поставщиков контента, которые предоставляют партнерам материалы в закрытом режиме, используют гарантии, в том числе и финансовые, и строгую систему безопасности. С другой стороны - из-за коронавируса сейчас большие экономические потери, и у многих просто нет другого выхода, как проводить мероприятия онлайн.