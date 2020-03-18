Экономика
18.03.2020 23:32

РЖД отменяет ряд поездов между РФ и Беларусью

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Евгений Одиноков / РИА Новости

Несколько поездов между Россией и Беларусью отменяются, сообщили на сайте РЖД. При этом продолжат курсировать основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"В соответствии с уведомлением Белорусской железной дороги и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, беспересадочных и прицепных вагонов между Россией и Белоруссией за исключением основных поездов из Москвы и Санкт-Петербурга. В том числе сохраняется курсирование 9 поездов в российско-белорусском сообщении", - уточнили в РЖД.

Как уточнили в компании, железнодорожное пассажирское сообщение с Беларусью после закрытия границ сохраняется, но въехать в Россию смогут только граждане РФ.

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