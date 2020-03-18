РЖД отменяет ряд поездов между РФ и Беларусью

Несколько поездов между Россией и Беларусью отменяются, сообщили на сайте РЖД. При этом продолжат курсировать основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

"В соответствии с уведомлением Белорусской железной дороги и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, беспересадочных и прицепных вагонов между Россией и Белоруссией за исключением основных поездов из Москвы и Санкт-Петербурга. В том числе сохраняется курсирование 9 поездов в российско-белорусском сообщении", - уточнили в РЖД.

Как уточнили в компании, железнодорожное пассажирское сообщение с Беларусью после закрытия границ сохраняется, но въехать в Россию смогут только граждане РФ.