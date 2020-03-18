Распоряжение губернатора Саратовской области от 17 марта 2020 года № 200-р "О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области"

На основании Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановления Правительства Российской федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019‑nCoV)", Закона Саратовской области "О защите населения и территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":

1. Ввести на территории Саратовской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить региональный уровень реагирования.

2. Максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся в Саратовской области, воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.

4. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций.

5. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от организации публичных мероприятий.

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Саратовской области:

воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

при поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Саратовской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

при поступлении информации от Управления Роспотребнадзора по Саратовской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник;

активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.

7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и перевозки железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции.

8. Рекомендовать частным и государственным организациям, находящимся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим образовательную деятельность:

осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах;

обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления области:

воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств;

обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении;

оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении;

организовать взаимодействие с подведомственными организациями, направленное на соблюдение указанными организациями и их работниками требований и рекомендаций, указанных в настоящем распоряжении.

10. Министерству социального развития области, министерству труда и социальной защиты области усилить контроль за проведением в подведомственных учреждениях санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019‑nCoV.

11. Министерству образования области, министерству здравоохранения области, министерству молодежной политики и спорта области организовать взаимодействие с находящимися в их ведении государственными учреждениями области, осуществляющими образовательную деятельность, направленное на:

осуществление мероприятий по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах;

обеспечение ежедневной дезинфекции помещений указанных организаций.

12. Оперативному штабу при Правительстве области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019‑nCoV, обеспечить:

подготовку предложений по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками новой коронавирусной инфекции (2019‑nCoV);

подготовку расчетов дополнительного финансового обеспечения вводимых мер реагирования при реализации организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

13. Министерству здравоохранения области:

обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, прибывших из неблагополучных территорий по новой коронавирусной инфекции;

организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет;

обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, внебольничными пневмониями, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019‑nCoV);

обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Саратовской области, направленную на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания;

подготовить к развертыванию необходимое количество коек инфекционного профиля, в том числе в боксированных палатах, и реанимационных коек для возможного поступления больных с коронавирусной инфекцией;

создать необходимый запас медикаментов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств в медицинских организациях области.

14. Министерству здравоохранения области, министерству информации и печати области во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области (по согласованию) организовать регулярную подготовку и размещение в средствах массовой информации информационных материалов, отражающих ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе, информировать о работе ведомственных "горячих линий" и готовности медицинских организаций к обследованию и лечению пациентов, а также публиковать рекомендации о мерах профилактики и алгоритме действий граждан в случае возникновения симптомов заболевания.

15. Министерству внутренней политики и общественных отношений области, министерству информации и печати области, министерству здравоохранения области, управлению Правительства области по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-службе Губернатора области во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области, администрацией муниципального образования "Город Саратов" (по согласованию):

создать межведомственный оперативный штаб по медийному реагированию на риски в сети Интернет и социальных сетях в связи с ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции;

выстроить эффективную систему информирования пользователей Интернета и социальных сетей о значимых фактах и повестке коронавируса в регионе, России и мире, создать специализированные источники информации по коронавирусу в регионе, обеспечить оперативное размещение на них официальной информации министерства здравоохранения области, Управления Роспотребнадзора по Саратовской области о ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией, состоянии госпитализированных, мерах, предпринимаемых в рамках указанной ситуации.

16. Министерству внутренней политики и общественных отношений области, министерству информации и печати области, министерству здравоохранения области, управлению Правительства области по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-службе Губернатора области во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области (по согласованию), администрацией муниципального образования "Город Саратов" (по согласованию) организовать мониторинг региональных пабликов и комментариев интернет-пользователей на предмет распространения недостоверной, способствующей распространению панических настроений информации, публикацию опровержений, размещение достоверных данных, официальной статистики, комментариев профильных органов и экспертов.

17. Управлению обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области проанализировать наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания у работников ОГУ "Служба спасения Саратовской области" с целью безопасного проведения работ на объектах, где проходят лечение зараженные коронавирусной инфекцией.

18. Управлению обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области:

обеспечить наличие достаточного запаса дезинфицирующих растворов в подведомственных учреждениях, для проведения обязательных обработок средств индивидуальной защиты органов дыхания, одежды и помещений;

организовать контроль за состоянием здоровья работников подведомственных учреждений при заступлении и по окончании дежурной смены.

19. Управлению обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Саратовской области (по согласованию) внести коррективы в Планы привлечения сил и средств на объекты, осуществляющие лечение зараженных коронавирусной инфекцией.

20. Управлению обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области (по согласованию) выработать предложения для органов местного самоуправления области по развертыванию пунктов временного размещения эвакуируемого населения из зоны ЧС в условиях эпидемиологической угрозы.

21. Министерству транспорта и дорожного хозяйства области во взаимодействии с администрациями муниципальных районов области (по согласованию), руководителями автотранспортных предприятий и организаций (по согласованию) обеспечить проведение необходимых профилактических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в общественном транспорте и дезинфекцию автотранспортных средств для перевозки пассажиров.

22. Министерству информации и печати области:

обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения области по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции, внебольничных пневмоний;

опубликовать настоящее распоряжение в течение десяти дней со дня его подписания.

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев







