Счетная палата вернула в бюджет 4,5 миллиарда рублей

Счетная палата выявила нарушения на 885 миллиардов рублей за 2019 год (за 2018 год - на 772,7 млрд), 4,5 млрд рублей возвращены в бюджеты всех уровней, говорится в годовом отчете ведомства.

Но это не значит, что все эти деньги потеряны или потрачены зря. Основные претензии СП связаны с грубым нарушением распорядителями бюджетных средств правил финансовой отчетности. То есть в документах искажали суммы. Также были ошибки из-за некорректной инвентаризации и негрубые нарушения, например, перепутанные цифры в смежных строках при заполнении бухгалтерской отчетности.

За грубые нарушения правил бухучета и ошибки в результате инвентаризации наказывают штрафами. К ответственности привлечены 436 должностных лиц, из них 188 объявлены выговоры, а 23 человека уволены.

Средства, возвращенные в бюджет, в СП считают одним из главных достижений. Самой результативной в этом плане стала проверка Шереметьевской таможни. Как выявили аудиторы, компании заявляли недостоверные сведения о ввозимых воздушных судах. В итоге федеральный бюджет недополучил таможенных платежей на 1,83 млрд рублей. Эти средства уже почти полностью взысканы.

Еще на 200 млн рублей аудиторы пополнили казну благодаря проверке эффективности использования средств, выделенных на поддержку малых форм хозяйствования. Но в этом случае неиспользованные деньги просто оставались на счетах фермеров, хотя должны были вернуться в бюджет. Основную часть средств Минсельхоз России также вернул в бюджет.

Были и тематические проверки, их СП начала активно внедрять в прошлом году. Главная задача в этом случае - выявить проблему, чтобы исправить ситуацию. Например, проверяли эффективность использования средств, выделенных в 2017-2018 годах на закупки кресел-колясок для инвалидов. Выяснили, что колясками по-прежнему обеспечены только 78% нуждающихся в них россиян. Причины в том, что конкурсные процедуры начинаются поздно и проходят долго, к тому же контракты в конце года могут расторгаться, в том числе из-за низкого качества товара. В результате колясок маломобильные граждане ждут до 300 дней.

После проверок Счетной палаты к ответственности привлечены 436 должностных лиц, из них 188 объявлены выговоры, а 23 человека уволены

Госзакупки вообще отдельная сложная тема. По данным СП, наибольший ущерб для бюджета произошел из-за некорректного обоснования и определения начальной цены контракта, заключенного с единственным поставщиком. Лишние деньги утекают из бюджета также в случае закупок госструктурами у единственного поставщика или в результате их бездействия в отношении недобросовестного поставщика услуг.

Часто государственные распорядители бюджетных средств существенно меняют условия контрактов, подрядчики выполняют работы позже установленного срока, а в реестр предоставляется недостоверная информация. Хотя в последнее время число нарушений в госзакупках снижается, отметил замдиректора Центра профессионального развития госслужащих РАНХиГС Николай Баранов.

В итоге по сумме всех нарушений около 316,1 млрд рублей, а это 36%, пришлось на неправильное составление финансовой отчетности. Нарушения на сумму около 217,5 млрд рублей (примерно 25% общей суммы) выявлены при анализе и контроле формирования и исполнения бюджета. Кроме того, в СП выявили нецелевое использование денег на сумму 294,2 млн рублей, в основном в бюджетных учреждениях при выполнении госзаданий. Кроме того, Счетная палата выявила нецелевое использование денежных средств на сумму 294,2 млн рублей. В основном это связано с использованием субсидий на выполнение государственных заданий в бюджетных учреждениях.

Проанализировали в СП также внимание общества к проводимой работе. В 2019 году СП обновила коммуникационные продукты, начала активно внедрять цифровые технологии. СП стала выпускать отдельные отчеты о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Это привлекло внимание общества к работе аудиторов. Больше всего публикаций в СМИ было посвящено проведенному анализу господдержки проката и показа отечественной кинопродукции и анимации, а также выполнению региональных программ капремонта домов.

"Кинематограф и капремонт - наиболее понятные и близкие всем темы. Мы смотрим фильмы, и состояние жилища также нас беспокоит", - поясняет Баранов.

Анализ нарушений позволяет предсказать риски недостижения государственных целей, которые в конечном итоге сказываются на уровне жизни населения, отмечают в СП. На этой основе можно повышать качество управления и выбирать новые эффективные стратегии, считают в контрольном ведомстве.