Второй год подряд область выделяет из бюджета по 300 миллионов рублей на уничтожение борщевика. Денег всегда меньше, чем сорняков. Поэтому прежде всего обрабатываются территории, где ситуация с ядовитой травой самая плачевная. "Это 16,4 тысячи гектаров земель, находящихся в муниципальной собственности, 2,8 тысячи гектаров придорожных территорий и 44 тысячи гектаров частных земель", - говорит директор государственного казенного учреждения Московской области "Центр агропромышленного развития" Полина Булычева. Напомним, не так давно депутаты областного парламента подняли штрафы за борщевик - к примеру, юридические лица, допустившие зарастание принадлежащих им земель, штрафуются на сумму от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Стало ли после этого меньше опасной травы в людных местах, покажет приближающееся лето. "Но нерасторопность собственников в прошлом году пополнила бюджет области на 58 миллионов рублей", - утверждает первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин.
В этот раз на борьбу с борщевиком обещают выйти и лесники. Лесные земли сорняк щадит - он не уживается с подавляющим большинством лесных насаждений, но на подходах к лесу, а также на пустых опушках и в просеках чувствует себя вполне комфортно. "Мы все проблемные участки знаем и планируем провести обработку 600 гектаров земель", - сообщил председатель областного Комлесхоза Иван Советников. Правда, в арсенале у лесников будут только косы и трактора, потому что химическая обработка земель лесного фонда запрещена. А на остальных участках, которые в регионе обработают от борщевика в этом году, будут применены и косы с тракторами, и гербициды. Продолжит область эксперимент и с беспилотниками, с помощью которых гербициды доставляют на труднодоступные для механической обработки участки.
Обработку земель традиционно проведут в три этапа. Первый раз в марте-апреле, когда растение только начнет просыпаться от зимней спячки. Второй - в июне, во время цветения борщевика. Третий выход "по сорняки" будет в разгар лета, в июле, когда ядовитая трава начнет выбрасывать семена.