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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В лес по сорняки

Начинается сезон борьбы с борщевиком
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 57(8111)
Борьба с борщевиком Сосновского в этом году начнется в Подмосковье уже в конце марта. Власти решили не откладывать обработку земель от опасного сорняка и провести часть работ, пока молодая поросль не набрала силу.
Общаться с борщевиком лучше вот так - во избежание неприятностей. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Общаться с борщевиком лучше вот так - во избежание неприятностей. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Общаться с борщевиком лучше вот так - во избежание неприятностей. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Второй год подряд область выделяет из бюджета по 300 миллионов рублей на уничтожение борщевика. Денег всегда меньше, чем сорняков. Поэтому прежде всего обрабатываются территории, где ситуация с ядовитой травой самая плачевная. "Это 16,4 тысячи гектаров земель, находящихся в муниципальной собственности, 2,8 тысячи гектаров придорожных территорий и 44 тысячи гектаров частных земель", - говорит директор государственного казенного учреждения Московской области "Центр агропромышленного развития" Полина Булычева. Напомним, не так давно депутаты областного парламента подняли штрафы за борщевик - к примеру, юридические лица, допустившие зарастание принадлежащих им земель, штрафуются на сумму от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Стало ли после этого меньше опасной травы в людных местах, покажет приближающееся лето. "Но нерасторопность собственников в прошлом году пополнила бюджет области на 58 миллионов рублей", - утверждает первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин.

Фото: Сергей Куксин
Владельцев земельных участков могут начать штрафовать за борщевик

В этот раз на борьбу с борщевиком обещают выйти и лесники. Лесные земли сорняк щадит - он не уживается с подавляющим большинством лесных насаждений, но на подходах к лесу, а также на пустых опушках и в просеках чувствует себя вполне комфортно. "Мы все проблемные участки знаем и планируем провести обработку 600 гектаров земель", - сообщил председатель областного Комлесхоза Иван Советников. Правда, в арсенале у лесников будут только косы и трактора, потому что химическая обработка земель лесного фонда запрещена. А на остальных участках, которые в регионе обработают от борщевика в этом году, будут применены и косы с тракторами, и гербициды. Продолжит область эксперимент и с беспилотниками, с помощью которых гербициды доставляют на труднодоступные для механической обработки участки.

Обработку земель традиционно проведут в три этапа. Первый раз в марте-апреле, когда растение только начнет просыпаться от зимней спячки. Второй - в июне, во время цветения борщевика. Третий выход "по сорняки" будет в разгар лета, в июле, когда ядовитая трава начнет выбрасывать семена.

Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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