Борьба с борщевиком Сосновского в этом году начнется в Подмосковье уже в конце марта. Власти решили не откладывать обработку земель от опасного сорняка и провести часть работ, пока молодая поросль не набрала силу.

Второй год подряд область выделяет из бюджета по 300 миллионов рублей на уничтожение борщевика. Денег всегда меньше, чем сорняков. Поэтому прежде всего обрабатываются территории, где ситуация с ядовитой травой самая плачевная. "Это 16,4 тысячи гектаров земель, находящихся в муниципальной собственности, 2,8 тысячи гектаров придорожных территорий и 44 тысячи гектаров частных земель", - говорит директор государственного казенного учреждения Московской области "Центр агропромышленного развития" Полина Булычева. Напомним, не так давно депутаты областного парламента подняли штрафы за борщевик - к примеру, юридические лица, допустившие зарастание принадлежащих им земель, штрафуются на сумму от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Стало ли после этого меньше опасной травы в людных местах, покажет приближающееся лето. "Но нерасторопность собственников в прошлом году пополнила бюджет области на 58 миллионов рублей", - утверждает первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин.

В этот раз на борьбу с борщевиком обещают выйти и лесники. Лесные земли сорняк щадит - он не уживается с подавляющим большинством лесных насаждений, но на подходах к лесу, а также на пустых опушках и в просеках чувствует себя вполне комфортно. "Мы все проблемные участки знаем и планируем провести обработку 600 гектаров земель", - сообщил председатель областного Комлесхоза Иван Советников. Правда, в арсенале у лесников будут только косы и трактора, потому что химическая обработка земель лесного фонда запрещена. А на остальных участках, которые в регионе обработают от борщевика в этом году, будут применены и косы с тракторами, и гербициды. Продолжит область эксперимент и с беспилотниками, с помощью которых гербициды доставляют на труднодоступные для механической обработки участки.

Обработку земель традиционно проведут в три этапа. Первый раз в марте-апреле, когда растение только начнет просыпаться от зимней спячки. Второй - в июне, во время цветения борщевика. Третий выход "по сорняки" будет в разгар лета, в июле, когда ядовитая трава начнет выбрасывать семена.