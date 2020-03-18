Шотландия отказалась от референдума за независимость из-за коронавируса

Власти Шотландии из-за коронавируса решили на время отказаться от попыток провести референдум о независимости. Как объяснил в соответствующем письме к британскому правительству шотландский секретарь по вопросам конституции Майк Расселл, Эдинбург пока хочет сконцентрировать все свои силы исключительно на борьбе с COVID-19. Поэтому как минимум в 2020 году тема референдума Шотландией подниматься не будет.

При этом Расселл потребовал от Лондона тоже сделать паузу, только в переговорах с ЕС. "Это кажется невозможным, чтобы бизнес и другие сферы одновременно пытались справиться с огромной проблемой коронавируса и готовились к совершенно новым отношениям с ЕС, которые наступят уже через девять месяцев", - отметил Расселл.

Напомним, что ранее правительство Великобритании объявило о переносе торговых переговоров с ЕС на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Однако Лондон также неоднократно заявлял, что отнюдь не отказывается от обсуждений и будет искать другие способы договориться о будущих торговых отношениях с Брюсселем. Соответствующее соглашение должно быть подписано в срок, считают власти Соединенного Королевства.

В Шотландии на сегодняшний момент зафиксирован 171 случай заболевания коронавирусом. Один человек скончался. Всего в Великобритании COVID-19 выявили у 2 626 человек, 103 заболевших умерли.