Сотрудники Кремля сдали тесты на коронавирус

Сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус. Это подтвердил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да", - ответил Песков на соответствующий вопрос про сотрудников администрации президента.

Вчера такой тест сдали журналисты, которые собираются освещать рабочую поездку президента в Крым. Песков сказал РИА Новости, что это меры предосторожности.

Ранее пресс-секретарь президента еще раз попросил СМИ тщательнее отбирать сотрудников, которые будут работать на мероприятиях с участием главы государства, не отправлять на них не только почувствовавших недомогание, но и выезжавших за границу в последнее время.

В Кремле уже несколько недель измеряют температуру представителям СМИ, посещающим мероприятия. А вчера на входе в пресс-центр появился дозатор с дезинфицирующим средством.