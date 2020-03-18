Совбез ООН отложил все заседания из-за коронавируса

На этой неделе Совет Безопасности ООН не будет собираться на заседания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда Китая, который председательствует сейчас в Организации.

Как заявил Чжан Цзюнь, на фоне распространения коронавируса необходимо проявить ответственность, а потому - пересмотреть график работы. Намеченные мероприятия и заседания придется пока отложить.

При этом делегации Совбеза будут координировать работу дистанционно, оперативно реагировать на актуальную мировую повестку и, в частности, продолжат консультации по Сомали и Дарфуру. В каком режиме главный орган ООН будет работать на следующей неделе, пока не ясно.