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18.03.2020 23:22
Рубрика: Культура

Смотрим дома

Столичные музеи открывают выставки в интернете
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 59(8113)
Работа выставок, публичные программы в музеях, концертных и других залах в связи с эпидемиологической ситуацией в городе приостановлены. Но культурная жизнь не замерла, а переместилась в интернет. Музеи спешно обновляют свои страницы-экспозиции и готовятся к предстоящим открытиям новых выставок.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частности, Музей Москвы в пятницу, 20 марта, открывает выставку "Остоженка: проект в проекте" - она будет действовать до 12 апреля. Посвящена она 30-летию реконструкции этого микрорайона - разговор пойдет в прямом эфире ютуб-канала. "Продолжаем работать над онлайн-программами, чтобы сделать виртуальное посещение музея таким же насыщенным, как и реальное", - рассказали "РГ" в пресс-службе. В формате видеоэкскурсий здесь уже можно посетить действующие выставки "Фамильные ценности", "Музей Москвы. Точка отсчета" и другие. Скоро планируется открыть доступ и к лекциям, дискуссиям. Детские кружки перевели в режим онлайн, где продолжат обучать лепке и рисованию, театральным премудростям.
В России начали закрываться музеи из-за пандемии коронавируса

В Дарвиновском музее почти две трети главной страницы сайта посвящены ссылкам на каналы в ютубе: коллекции и фонды, антропогенез, редкая книга и многое другое. Как рассказала "РГ" завотделом внешних научных коммуникаций музея Елена Баранова, помимо ютуб-каналов, "попасть" в музей можно и через самые популярные соцсети: "Работа в интернете для нас привычна, в ближайшее время обновим стратегию и пополним наши видеоканалы новыми сюжетами".

Экспозиции виртуального Музея космонавтики также доступны на сайте и в социальных сетях. Как рассказали "РГ" в пресс-службе, помимо экскурсий по фондам и экспозиции, удачно вписалась в ситуацию новая виртуальная выставка "Музей космонавтики в деталях". "Она поможет увидеть те экспонаты, которые порой ускользают от внимания", - поясняют в пресс-службе. Среди экспонатов есть и кардиограмма, зафиксировавшая космическое спокойствие Юрия Гагарина перед первым полетом в космос.

Попасть в музейные залы сейчас можно и через страницы в популярных соцсетях

Закрытый Московский зоопарк обещает устроить видеотрансляцию, аналогичную той, что идет из вольера панд, еще и с территорий горилл, белых медведей и других. Кстати, пока открытый только для граждан России и в медицинских масках Музей Победы уже внедряет виртуальные экскурсии, квесты, викторины и образовательные программы для школьников, вынужденных сидеть дома.

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