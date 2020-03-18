Постановление администрации Тамбовской области от 17 марта 2020 года № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

В связи с угрозой распространения на территории Тамбовской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6, подпунктом "в" пункта 8, пунктам 10 статьи 4.1, со статьей 5 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в редакции от 03.07.2019) администрация области постановляет:

1. Ввести с 18.03.2020 на территории Тамбовской области режим повышенной готовности с установлением регионального уровня реагирования.

2. Обязать граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

2.1. сообщать сведения о месте и датах их пребывания на указанных территориях, дату возвращения в Российскую Федерацию, контактную информацию на горячую линию управления здравоохранения области (Лапочкина) по номеру телефона 8-(4752)-45-45-86;

2.2. при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);

2.3. соблюдать постановления главного государственного санитарного врача (его заместителей) о нахождении в режиме изоляции на дому;

2.4. обязать граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по перечню, утвержденному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, помимо мер, предусмотренных настоящим пунктом, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу).

3. Обязать всех руководителей организаций (предприятий, учреждений) независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Тамбовской области, в первую очередь, в местах массового скопления людей (на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры, в организациях общественного питания и торговли, в образовательных учреждениях, в МФЦ, на объектах, осуществляющих деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, на объектах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий и других объектах с массовым пребыванием и обслуживанием посетителей), усилить на подведомственных объектах дезинфекционный режим с обеспечением и проведением необходимых мероприятий в режиме ежедневной текущей профилактической дезинфекции в соответствии с рекомендациями, разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (https://rospotrebnadzor.ru, страница сайта "О новой коронавирусной инфекции").

4. Запретить с 18.03.2020 проведение на территории Тамбовской области спортивных, зрелищно-развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

5. Обязать всех работодателей независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих заявленные виды экономической деятельности на территории Тамбовской области:

5.1. обеспечить:

5.1.1. возможность обработки рук работниками организации (предприятия) при входе в организацию (предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям) кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

5.1.2. контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие) и в течение рабочего дня на рабочих местах (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания и последующим контролем вызова работником врача на дом;

5.1.3. контроль и содействие работникам в соблюдении ими режима самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

5.1.4. информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;

5.1.5. размещение в подведомственных организациях (предприятиях) в доступных местах, в том числе в сети Интернет на сайтах организаций (предприятий), информации (памяток), содержащей рекомендации для населения по профилактике заболевания новой коронавирусной инфекцией, соблюдению правил личной и общественной гигиены;

5.1.6. качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев работников, орг.техники), мест общего пользования (комнат приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнат и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;

5.1.7. наличие в организации (предприятии) не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);

5.1.8. регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

5.1.9. применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности);

5.2. рекомендовать ограничить:

любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;

направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

5.3. в зависимости от условий питания работников организации (предприятия) рекомендовать:

5.3.1. обеспечить использование одноразовой посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;

5.3.2. при использовании посуды многоразового использования - ее обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65°. С в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства;

5.3.3. при отсутствии столовой запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате - комнате приема пищи;

5.3.4. при отсутствии комнаты приема пищи предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств;

5.4. при поступлении запроса из Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области (Агафонов) незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

6. Рекомендовать управлению Министерству внутренних дел России по Тамбовской области (Скоков) обеспечить неукоснительное выполнение распорядительных документов Министерства внутренних дел Российской Федерации в части содействия учреждениям здравоохранения и управления Роспотребнадзора по Тамбовской области (Агафонов) по вопросам предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

7. Управлению здравоохранения области (Лапочкина):

7.1. обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления;

7.2. организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

7.3. обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

8. Заместителю главы администрации области, председателю Штаба по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции (далее - Штаб) Н.Е. Астафьевой:

8.1. перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения;

8.2. ежедневно представлять главе администрации области доклад о ситуации, связанной с угрозами завоза и распространения в Тамбовской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

9. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет -портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации области А.В.Никитин







