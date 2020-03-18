Трамп получил решающую поддержку от Республиканской партии

Президент США Дональд Трамп снова сможет выдвинуться от Республиканской партии на выборах в ноябре - теперь официально. Как передает CNN, кандидат Трамп получил необходимый кворум по числу кандидатов в двух ключевых штатах.

Само выдвижение состоится на съезде республиканцев в августе. После праймериз в Иллинойсе и Флориде у хозяина Белого дома уже есть голоса 1301 делегата - это на 34 больше необходимого для выдвижения минимума. Напомним, что 59-й президент Соединенных Штатов будет избираться 3 ноября 2020 года.