Новости

Под Смоленском пропала женщина с трехлетним сыном 10:51
ЗАГСы Москвы призвали на время самоизоляции перенести церемонии 10:48
106 пациентов выписаны из больницы в Коммунарке 10:47
В Перми задержали "соцработницу", похищавшую деньги у пенсионеров 10:45
"Белпочта" временно принимает отправления только в Россию и Китай 10:37
Совбез ООН отложил все заседания из-за коронавируса 10:33
Комплекс "Бал" впервые примет участие в параде Победы 10:32
Косачев отреагировал на предложение из ФРГ отменить санкции из-за вируса 10:31
ЦОДД дезинфицирует свои автомобили перед выездом в город 10:27
Трамп получил решающую поддержку от Республиканской партии 10:11
Петербургские врачи-волонтеры ответят на любые вопросы о COVID-19 10:06
Ярославские театры отменили спектакли 10:02
Видео: легковушки на эвакуатор грузят стопкой, одна на другую 10:00
В Мурманске нашли сбежавшего из карантина по коронавирусу моряка 09:59
В Казани задержали замминистра МЧС Татарстана 09:58
Сотрудники Кремля сдали тесты на коронавирус 09:51
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности 09:38
Футболист Павел Мамаев анонсировал переезд в другую страну 09:31
Названа причина смерти Эдуарда Лимонова 09:20
Porsche установит в спорткарах сиденья для космонавтов 09:20
В лесу под Курганом из деревьев создадут геоглиф "75 лет Победы" 09:12
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения 09:04
В Хакасии при попытке бегства погиб пациент психбольницы 09:00
Крымчане отметят шесть лет воссоединения с Россией 08:56
"Аэрофлот", "Победа" и S7 не могут вернуть граждан РФ из Черногории 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
18.03.2020 10:11
Рубрика: В мире

Трамп получил решающую поддержку от Республиканской партии

Текст: Марина Алешина

Президент США Дональд Трамп снова сможет выдвинуться от Республиканской партии на выборах в ноябре - теперь официально. Как передает CNN, кандидат Трамп получил необходимый кворум по числу кандидатов в двух ключевых штатах.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Анализ Трампа на коронавирус оказался отрицательным

Само выдвижение состоится на съезде республиканцев в августе. После праймериз в Иллинойсе и Флориде у хозяина Белого дома уже есть голоса 1301 делегата - это на 34 больше необходимого для выдвижения минимума. Напомним, что 59-й президент Соединенных Штатов будет избираться 3 ноября 2020 года.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Оперативный штаб опровергает слухи: Москва не закрывается
В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
В МГУ готовы за три месяца создать вакцину от COVID-19
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8
Кто оплатит заграничное лечение российских туристов от коронавируса
Как охраняют редких и вымирающих животных в Киргизии