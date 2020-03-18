В Госдуму внесены поправки о средствах на борьбу с коронавирусом

Автором документа выступил глава Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.
В случае принятия документа кабмин получит право в нынешнем году предоставлять государственные гарантии с превышением лимита - однако без превышения верхнего предела государственного внутреннего долга. На 2020-2022 годы предусмотрено предоставление госгарантий РФ на сумму до 30 млрд рублей по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами.
Также в законопроекте предусмотрено увеличение средств резервного фонда правительства для борьбы с коронавирусом.
Документ создан в целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, говорится в пояснительной записке.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что на следующей неделе парламент будет вести консультации по поправкам в Бюджетный кодекс с кабмином. Он подчеркнул, что правительству надо дать финансовые возможности для эффективной борьбы с коронавирусом.