В Госдуму внесены поправки о средствах на борьбу с коронавирусом

В Госдуму поступили поправки в Бюджетный кодекс РФ о дополнительных финансовых механизмах для борьбы с COVID-19.

Автором документа выступил глава Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В случае принятия документа кабмин получит право в нынешнем году предоставлять государственные гарантии с превышением лимита - однако без превышения верхнего предела государственного внутреннего долга. На 2020-2022 годы предусмотрено предоставление госгарантий РФ на сумму до 30 млрд рублей по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами.

Также в законопроекте предусмотрено увеличение средств резервного фонда правительства для борьбы с коронавирусом.

Документ создан в целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, говорится в пояснительной записке.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что на следующей неделе парламент будет вести консультации по поправкам в Бюджетный кодекс с кабмином. Он подчеркнул, что правительству надо дать финансовые возможности для эффективной борьбы с коронавирусом.