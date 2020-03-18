В Иране за сутки от коронавируса умерли почти 150 человек

Жертвами нового коронавируса COVID-19 за прошедшие сутки в Исламской Республике стали 147 человек. Об этом сообщил заместитель главы министерства здравоохранения ИРИ Али Реза Раиси.

"С полудня вчерашнего дня выявлено 1192 новых случаев заражения коронавирусом. Число зараженных в Иране таким образом достигло 17 361", - говорится в распространенном заявлении замминистра.

По данным министерства, число умерших от болезни в Иране с 19 февраля достигло 1135. К настоящему моменту в стране выздоровели 5710 человек.

По количеству выявленных случаев заражения по-прежнему лидирует Тегеран. За минувшие сутки в иранской столице зарегистрировано 213 новых случаев заболевания COVID-19.

Ранее местные СМИ сообщили о 103-летней жительнице северной провинции Семнан, которая после недельного пребывания в больнице успешно вылечилась от коронавируса.