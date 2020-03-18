Двухмерные QR-коды, которые придумали в Японии для маркировки автозапчастей, завоевывают мир.

Оплата по QR-коду постепенно внедряется в России с конца прошлого года, когда стали возможны покупки через Систему быстрых платежей. Возможно, через какое-то время этот способ оплаты потеснит банковские карты. Фото: Photoxpress

Их можно увидеть на кассовых чеках, билетах, табличках в музеях, в метро, в меню кафе и ресторанов и даже на визитках. Интернет-сервисы вводят QR-коды как один из способов авторизации пользователей, а мобильные операторы предлагают этот инструмент для пополнения счета.

QR-коды разработали инженеры японской компании Denso-Wave в 1994 году. Предполагалось, что на заводах ими будут маркироваться автозапчасти, чтобы автоматике было проще и быстрее их сортировать. Ранее для этого использовались штрихкоды, но они (в силу того, что одномерные) хранили в себе в разы меньше информации, поэтому быстро уступили первенство более "вместительной" разработке.

Настоящий бум QR-кодов начался после появления смартфонов с качественными камерами и быстрым интернетом.

По QR-кодам можно проверять легальность кассовых чеков с помощью приложения ФНС. Позже это позволит предъявить чек, например, если товару потребуется гарантийный ремонт.

Черно-белые квадраты применяются для защиты интернет-аккаунтов. В начале марта функция входа по QR-коду стала доступна в почте, облаке и других сервисах портала Mail.ru. Ее можно использовать как альтернативу паролю. QR-код находится на странице входа в аккаунт. Если зайти на нее с рабочего компьютера и навести на код камеру телефона, появится подсказка для открытия приложения почты, чтобы подтвердить вход. При каждом новом входе в аккаунт сервис генерирует новый уникальный код, который не получится применить еще раз на другом устройстве. Ранее подобную технологию для своих сервисов внедрили "Яндекс" и Google.

Специалисты считают, что у QR-кодов большое будущее. Для этого есть основания. Банк России в начале 2019 года запустил Систему быстрых платежей, позволяющую гражданам переводить деньги по номеру телефона. В рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Некоторые крупные ретейлеры совместно с кредитными организациями уже заявили о запуске этого сервиса оплаты. Пока в пилотном режиме, но главное начать.

Сотовые операторы тоже берут технологию на вооружение. С 10 марта "Билайн" предоставил клиентам возможность пополнять через Систему быстрых платежей и QR-коды баланс мобильного счета, его пополнение происходит мгновенно.

Комментарий

Безопасен ли QR-код

Денис Гаврилов, консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет":

- Увидев QR-код у кассы в магазине или на выставке, мало кто усомнится в его подлинности. Между тем нельзя исключать, что его могут подменить злоумышленники. В результате пользователь рискует перейти на фишинговый сайт, загрузить вредоносное приложение и перевести деньги мошеннику. Еще один сценарий: при генерации QR-кода в приложении для оплаты или перевода денег стоящий за вами злоумышленник может его сфотографировать и моментально использовать. Ваш QR-код станет недействительным, а мошенник получит деньги.

Поэтому стоит следовать нескольким советам.

- Убедитесь, что QR-код не наклеен поверх другого.

- При переходе на сайт по QR-коду проверяйте, соответствует ли его наименование заявленному.

- При оплате проверяйте реквизиты. Убедитесь, что вы оплачиваете именно то, что приобретаете.

- Не вводите личную информацию при переходе на сайт по QR-кодам.

- При генерации кода для оплаты или перевода убедитесь, что никто не фотографирует экран смартфона.