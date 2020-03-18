В МИД назвали "откровенной ложью" слова Помпео о военных РФ в Сирии

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что армия РФ якобы "убила" в Сирии десятки турецких военных, являются "откровенной ложью". Об этом источник на Смоленской площади заявил РИА Новости.

В МИД назвали слухи, которые распространяет Вашингтон, сознательной дезинформацией и пропагандой, нацеленной в том числе на то, чтобы сорвать российско-турецкую координацию в САР, а именно - в провинции Идлиб.

По мнению собеседника агентства, США используют двойные стандарты: расшатывают обстановку на западе Сирии, разыгрывая там турецкую карту, и при этом предают турецких партнеров в курдских регионах, поощряя там сепаратистские настроения.