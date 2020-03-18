В России из-за коронавируса отменены все свидания в колониях и СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России пошла на кардинальные меры, чтобы не допустить заражения заключенных коронавирусной инфекцией. В условиях замкнутого пространства и тесного контакта между людьми в учреждениях пенитенциарной системы вирус способен распространяться очень быстро. В связи с этим руководство ФСИН пошло на упреждающую меру, отменив все свидания в российских колониях, тюрьмах и следственных изоляторах (СИЗО).

Решение, как сообщает в среду пресс-центр тюремного ведомства, принято 16 марта главным государственным санитарным врачом ФСИН России. Им вынесено постановление "О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" - в целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы.

В соответствии c этим документом с 16 марта 2020 года во всех учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Отмечается, что запрет будет действовать "до особого указания".

Кроме того, во все учреждения уголовно-исполнительной системы категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств, где сложилась неблагополучная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

"В то же время в целях недопущения случаев заноса и распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ организуется и реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических мероприятий", - рассказали в пресс-центре ФСИН.

Вводится и такой порядок - в случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальник территориального органа ФСИН обязан незамедлительно "организовать их госпитализацию".

В ФСИН России просят всех родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене, как только будет принято такое решение, обещают сообщить на официальном сайте ФСИН России и сайтах территориальных органов тюремного ведомства.

Ранее в пресс-бюро ФСИН сообщили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы находится под постоянным контролем. "В целях недопущения случаев заноса и распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации организуется и реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических), в том числе ограничительных мероприятий. Все учреждения в полном объеме обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции", - сообщали в тюремном ведомстве.