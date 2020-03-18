В России из-за коронавируса отменены все свидания в колониях и СИЗО

Новости

В Москве подтверждены еще 30 случаев коронавирусной инфекции. Всего в данный момент зарегистрировано 86 случаев 15:48
Белорусы могут находиться в транзитной зоне аэропортов Москвы не более суток 15:43
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с интернет-спутниками 15:38
Из-за снегопада на границе РФ и Грузии скопилось 655 грузовиков 15:38
В Новороссийске из-за пожара в кафе эвакуировали 50 посетителей 15:36
Сотрудника салона сотовой связи в Костроме задержали за прослушку клиентов 15:36
Московская филармония на время отмены концертов начинает "Домашний сезон" 15:35
Машина скорой помощи опрокинулась на юго-западе Москвы 15:35
Lada 4x4 получила "злую" версию 15:30
Депутат Рады из партии Зеленского заразился коронавирусом 15:28
В Нижнем Новгороде у студента из Ирака выявили коронавирус 15:28
Врачи показали под I Will Survive правила мытья рук 15:28
В Калуге москвича осудили на 13 лет за растление малолетних 15:26
Более 85% музеев признают необходимость цифровой трансформации 15:24
В Иране за сутки от коронавируса умерли почти 150 человек 15:23
Юрий Лоза отрецензировал фильм "Жажда смерти" 15:23
В Севастополе состоялся автомотопробег в честь 6-летия Крымской весны 15:20
Директор "Славянского базара" рассказал, будет ли отменен фестиваль 15:19
Мишустин обновил состав Набсовета АНО "Цифровая экономика" 15:17
В Госдуме предложили объявить выходным 18 марта 15:14
В России зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции 15:13
На Кубани и в Адыгее временно ограничили работу мечетей 15:12
Учения британского спецназа в Беларуси показали на видео 15:12
Путин освободил Максименко от должности заместителя директора ФСИН 15:11
Госдума приняла во втором чтении поправки о защите капиталовложений 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
"Существует ли страховая защита от коронавируса?". Пресс-конференция в "РГ"
"Существует ли страховая защита от коронавируса?". Пресс-конференция в "РГ"
18.03.2020 15:30
Рубрика: Происшествия

В России из-за коронавируса отменены все свидания в колониях и СИЗО

Текст: Иван Петров
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России пошла на кардинальные меры, чтобы не допустить заражения заключенных коронавирусной инфекцией. В условиях замкнутого пространства и тесного контакта между людьми в учреждениях пенитенциарной системы вирус способен распространяться очень быстро. В связи с этим руководство ФСИН пошло на упреждающую меру, отменив все свидания в российских колониях, тюрьмах и следственных изоляторах (СИЗО).

Решение, как сообщает в среду пресс-центр тюремного ведомства, принято 16 марта главным государственным санитарным врачом ФСИН России. Им вынесено постановление "О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" - в целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
В России зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции

В соответствии c этим документом с 16 марта 2020 года во всех учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Отмечается, что запрет будет действовать "до особого указания".

Кроме того, во все учреждения уголовно-исполнительной системы категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств, где сложилась неблагополучная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

"В то же время в целях недопущения случаев заноса и распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ организуется и реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических мероприятий", - рассказали в пресс-центре ФСИН.

Вводится и такой порядок - в случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальник территориального органа ФСИН обязан незамедлительно "организовать их госпитализацию".

Фото: REUTERS
Коронавирус сделал воду в венецианских каналах кристально чистой

В ФСИН России просят всех родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене, как только будет принято такое решение, обещают сообщить на официальном сайте ФСИН России и сайтах территориальных органов тюремного ведомства.

Ранее в пресс-бюро ФСИН сообщили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы находится под постоянным контролем. "В целях недопущения случаев заноса и распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации организуется и реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических), в том числе ограничительных мероприятий. Все учреждения в полном объеме обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции", - сообщали в тюремном ведомстве.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва
Кравцов: В школах будут объявлены каникулы с 23 марта до 12 апреля
Черногория дала согласие на возвращение российских туристов
Цена нефти Brent упала ниже 28 долларов впервые с 2016 года
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Можно ли спасти от злоумышленников деньги на своих банковских счетах