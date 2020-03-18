В Сербии ввели комендантский час из-за коронавируса

Контролировать соблюдение этих мер будут полиция и армия.
"В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население, мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни", - сказал президент Сербии Александр Вучич на специальной пресс-конференции.
Напомним, ранее в стране было введено чрезвычайное положение. Закрыты детсады, школы, учреждения культуры и спорта. Учащиеся перешли на дистанционное обучение, перенесены сроки государственных экзаменов.
Государственная избирательная комиссия приостановила подготовку к парламентским, краевым и муниципальным выборам, которые были намечены на 26 апреля.
С подачи правительства национальный банк ввел трехмесячную отсрочку на погашение кредитов - в течение этого срока не будут взиматься проценты по просроченным задолженностям. Власти также ограничили цены на продукты, средства защиты и личной гигиены.
Число подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 72 человека.