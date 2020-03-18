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Рубрика: В мире

От вируса под замок

В Сербии ввели комендантский час из-за коронавируса
Текст: Владимир Шилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8113)
Сербия стала первой страной на Балканах, власти которой ввели комендантский час на всей территории республики. Ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, предписывают гражданам не выходить на улицу с 20.00 до 5.00. Кроме того, лицам старше 65 лет настоятельно рекомендовано оставаться дома, так как пневмония нового типа представляет наибольшую опасность именно для людей старшего возраста. Нарушителям грозят "драконовские" штрафы либо административный арест на 15 суток.

Контролировать соблюдение этих мер будут полиция и армия.

Фото: пресс-служба президента Сербии
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"В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население, мы приняли очень непопулярные решения, которые должны сберечь человеческие жизни", - сказал президент Сербии Александр Вучич на специальной пресс-конференции.

Напомним, ранее в стране было введено чрезвычайное положение. Закрыты детсады, школы, учреждения культуры и спорта. Учащиеся перешли на дистанционное обучение, перенесены сроки государственных экзаменов.

Государственная избирательная комиссия приостановила подготовку к парламентским, краевым и муниципальным выборам, которые были намечены на 26 апреля.

С подачи правительства национальный банк ввел трехмесячную отсрочку на погашение кредитов - в течение этого срока не будут взиматься проценты по просроченным задолженностям. Власти также ограничили цены на продукты, средства защиты и личной гигиены.

Число подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 72 человека.

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