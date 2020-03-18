В США коронавирус сравнили с терактами 2001 года

Последствия коронавируса оказались для гражданской авиации США не менее болезненными, чем теракты 11 сентября 2001 года, заявил министр финансов страны Стивен Мнучин. Объемы полетов снизились до минимума.

"На этой неделе я беседовал с главами всех авиакомпаний, главы авиакомпаний разговаривали с Сенатом и Палатой представителей. Это хуже, чем 11 сентября. Авиационная отрасль практически остановилась", - посетовал глава ведомства.

Он напомнил при этом американцам о том, что от полетов за рубеж по-прежнему стоит воздержаться, а вот внутри страны в "критически важных" случаях граждане вправе пользоваться авиатранспортом.

Ранее Вашингтон объявил о мерах поддержки авиастроителей.

"Boeing сильно пострадал самым различным образом, - отметил американский лидер. - Мы должны защитить Boeing, - заявил президент страны Дональд Трамп. - Мы будем помогать Boeing".