В Тунисе из-за коронавируса введен комендантский час

Власти Туниса в рамках борьбы с распространением коронавируса приняли решение о введении в стране комендантского часа, передает ТАСС.

"Тунисцы должны ограничить свои передвижения, - с таким обращением выступил по телевидению президент этой североафриканской страны Каис Саид. - Покидать дома оправданно только в случае крайней необходимости. Находясь дома, вы не позволяете болезни распространяться. Это вопрос нескольких дней".

Ограничение в передвижении будет действовать с 18:00 до 06:00. Срок его действия пока не ограничен.

Пока в стране отмечены 25 случаев заражения COVID-19. Летальный исход еще не фиксировался.