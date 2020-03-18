Вице-премьер Абрамченко пообещала, что гречки хватит на всех

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения, а также сформировать продуктовые запасы в торговых сетях.

Такое поручение, как сообщает пресс-служба Абрамченко, было дано в среду во время совещания, на котором присутствовали представители Минсельхоза, Минпромторга, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ФТС, а также представители бизнес-ассоциаций.

По словам вице-премьера, сейчас нет дефицита продовольствия. Региональные поставщики в состоянии обеспечивать магазины даже теми продуктами, которые быстро раскупаются. "Например, гречка - любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы - более 350 тысяч тонн", - подчеркнула Абрамченко.

Минсельхозу и Минпромторгу вице-премьер поручила проработать механизмы восполнения поставок тех групп товаров, на которые был отмечен повышенный спрос. Необходимо также отладить механизмы работы ритейла и производителей для планирования и обеспечения поставок продовольствия в целом. "Нельзя провоцировать и пугать граждан пустыми полками, когда у нас полные склады. Отдельно прошу проработать вопрос мгновенного наполнения и выкладки, чтобы успокоить население. Товары потребительской корзины в стране в избытке, так покажите их на полках", - особо отметила вице-премьер.

Участники совещания обсудили ситуацию по основным группам продовольствия: крупам, консервам, масложировой, мясной, рыбной и молочной продукции, а также соли и сахара. Вице-премьер подчеркнула, что в стране сформированы запасы продовольственных товаров, и ни по одной из групп нет дефицита.

Власти со своей стороны прорабатывают дополнительные меры поддержки, в том числе, субсидирование процентной ставки по кредитам для производителей и ритейла, а также снижение давления со стороны контрольно-надзорных органов.