Вице-премьер Абрамченко пообещала, что гречки хватит на всех

Новости

В Москве подтверждены еще 30 случаев коронавирусной инфекции. Всего в данный момент зарегистрировано 86 случаев 15:48
Белорусы могут находиться в транзитной зоне аэропортов Москвы не более суток 15:43
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с интернет-спутниками 15:38
Из-за снегопада на границе РФ и Грузии скопилось 655 грузовиков 15:38
В Новороссийске из-за пожара в кафе эвакуировали 50 посетителей 15:36
Сотрудника салона сотовой связи в Костроме задержали за прослушку клиентов 15:36
Московская филармония на время отмены концертов начинает "Домашний сезон" 15:35
Машина скорой помощи опрокинулась на юго-западе Москвы 15:35
Lada 4x4 получила "злую" версию 15:30
Депутат Рады из партии Зеленского заразился коронавирусом 15:28
В Нижнем Новгороде у студента из Ирака выявили коронавирус 15:28
Врачи показали под I Will Survive правила мытья рук 15:28
В Калуге москвича осудили на 13 лет за растление малолетних 15:26
Более 85% музеев признают необходимость цифровой трансформации 15:24
В Иране за сутки от коронавируса умерли почти 150 человек 15:23
Юрий Лоза отрецензировал фильм "Жажда смерти" 15:23
В Севастополе состоялся автомотопробег в честь 6-летия Крымской весны 15:20
Директор "Славянского базара" рассказал, будет ли отменен фестиваль 15:19
Мишустин обновил состав Набсовета АНО "Цифровая экономика" 15:17
В Госдуме предложили объявить выходным 18 марта 15:14
В России зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции 15:13
На Кубани и в Адыгее временно ограничили работу мечетей 15:12
Учения британского спецназа в Беларуси показали на видео 15:12
Путин освободил Максименко от должности заместителя директора ФСИН 15:11
Госдума приняла во втором чтении поправки о защите капиталовложений 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
"Существует ли страховая защита от коронавируса?". Пресс-конференция в "РГ"
"Существует ли страховая защита от коронавируса?". Пресс-конференция в "РГ"
18.03.2020 15:25
Рубрика: Власть

Вице-премьер Абрамченко пообещала, что гречки хватит на всех

Текст: Ольга Игнатова
Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения, а также сформировать продуктовые запасы в торговых сетях.
Виктория Абрамченко. Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости Виктория Абрамченко. Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Виктория Абрамченко. Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости

Такое поручение, как сообщает пресс-служба Абрамченко, было дано в среду во время совещания, на котором присутствовали представители Минсельхоза, Минпромторга, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ФТС, а также представители бизнес-ассоциаций.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Создан оперативный штаб по контролю ситуации на продовольственных рынках

По словам вице-премьера, сейчас нет дефицита продовольствия. Региональные поставщики в состоянии обеспечивать магазины даже теми продуктами, которые быстро раскупаются. "Например, гречка - любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы - более 350 тысяч тонн", - подчеркнула Абрамченко.

Минсельхозу и Минпромторгу вице-премьер поручила проработать механизмы восполнения поставок тех групп товаров, на которые был отмечен повышенный спрос. Необходимо также отладить механизмы работы ритейла и производителей для планирования и обеспечения поставок продовольствия в целом. "Нельзя провоцировать и пугать граждан пустыми полками, когда у нас полные склады. Отдельно прошу проработать вопрос мгновенного наполнения и выкладки, чтобы успокоить население. Товары потребительской корзины в стране в избытке, так покажите их на полках", - особо отметила вице-премьер.

Участники совещания обсудили ситуацию по основным группам продовольствия: крупам, консервам, масложировой, мясной, рыбной и молочной продукции, а также соли и сахара. Вице-премьер подчеркнула, что в стране сформированы запасы продовольственных товаров, и ни по одной из групп нет дефицита.

Власти со своей стороны прорабатывают дополнительные меры поддержки, в том числе, субсидирование процентной ставки по кредитам для производителей и ритейла, а также снижение давления со стороны контрольно-надзорных органов.

Власть Работа власти Экономика Товары и цены Правительство Вице-премьеры Правительство Минпромторг Правительство Минсельхоз Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Правительство Роспотребнадзор Правительство Минфин ФТС

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва
Кравцов: В школах будут объявлены каникулы с 23 марта до 12 апреля
Черногория дала согласие на возвращение российских туристов
Цена нефти Brent упала ниже 28 долларов впервые с 2016 года
Поступить на службу по контракту в армию теперь можно онлайн
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента