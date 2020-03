Легендарный ирландский музыкант и вокалист группы U2 Боно представил в соцсетях свою новую композицию "Дай о своей любви знать" (Let your love be known).

Музыкант посвятил эту песню жителям Италии и всем, пострадавшим от коронавирусной пандемии в мире.

"Для итальянцев, которые вдохновили на это... Для ирландцев... Для всех, кто находится в сложном положении, но продолжает петь. Для докторов, медсестер, сиделок на передовой, мы поем для вас", - подписал ролик Боно.