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18.03.2020 14:52
Рубрика: Власть

Власти утвердили порядок оформления больничных из-за коронавируса

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство утвердило временный порядок оформления больничных и выплат пособий по временной нетрудоспособности для граждан, оказавшихся на карантине из-за коронавируса. Он будет действовать с 20 марта до 1 июля.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Правила распространяются на застрахованных лиц, вернувшихся в Россию из стран, где зарегистрированы заболевания новой коронавирусной инфекцией, и на проживающих с ними. Основной документ для назначения выплат - листок нетрудоспособности, оформленный в электронном виде уполномоченными медицинскими организациями. Каждый регион определит перечень из не более трех медучреждений, которые будут централизованно заниматься дистанционным оформлением документов.

Фото: kinopoisk.ru
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Если больничный оформляется на основании непосредственного осмотра врачом, то медорганизация должна не позднее следующего дня направить в ФСС информацию о выдаче листка нетрудоспособности.

Граждане, вернувшиеся из зараженных коронавирусом стран, могут самостоятельно подать заявление через личный кабинет на сайте Фонда социального страхования (ФСС). Доступ к нему осуществляется с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Разрешено подать заявление и за тех, кто в системе не зарегистрирован.

В заявлении требуется указать, помимо общепринятых данных, номер счета пенсионного страхования, номер полиса ОМС, согласие другого лица на подачу заявления за него. К заявлению необходимо приложить сканированные копии первой страницы загранпаспорта и страницы с отметками о пересечении границы (если таких отметок нет, то копии билетов или электронные билеты), а также документов, подтверждающих совместное проживание с лицами, попадающими под карантин.

На основании этих сведений гражданину в течение следующих суток будет оформлен больничный на 14 дней.

Для назначения выплат никаких дополнительных действий уже можно не предпринимать - ФСС и работодатель будут взаимодействовать самостоятельно. Выплата пособия будет проходить в два этапа: за первую неделю нахождения на карантине - в течение одного дня с момента получения всех документов от работодателя, но не позднее седьмого дня больничного, за последующие дни - в первый день после окончания карантина.

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