Власти утвердили порядок оформления больничных из-за коронавируса

Правительство утвердило временный порядок оформления больничных и выплат пособий по временной нетрудоспособности для граждан, оказавшихся на карантине из-за коронавируса. Он будет действовать с 20 марта до 1 июля.

Правила распространяются на застрахованных лиц, вернувшихся в Россию из стран, где зарегистрированы заболевания новой коронавирусной инфекцией, и на проживающих с ними. Основной документ для назначения выплат - листок нетрудоспособности, оформленный в электронном виде уполномоченными медицинскими организациями. Каждый регион определит перечень из не более трех медучреждений, которые будут централизованно заниматься дистанционным оформлением документов.

Если больничный оформляется на основании непосредственного осмотра врачом, то медорганизация должна не позднее следующего дня направить в ФСС информацию о выдаче листка нетрудоспособности.

Граждане, вернувшиеся из зараженных коронавирусом стран, могут самостоятельно подать заявление через личный кабинет на сайте Фонда социального страхования (ФСС). Доступ к нему осуществляется с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Разрешено подать заявление и за тех, кто в системе не зарегистрирован.

В заявлении требуется указать, помимо общепринятых данных, номер счета пенсионного страхования, номер полиса ОМС, согласие другого лица на подачу заявления за него. К заявлению необходимо приложить сканированные копии первой страницы загранпаспорта и страницы с отметками о пересечении границы (если таких отметок нет, то копии билетов или электронные билеты), а также документов, подтверждающих совместное проживание с лицами, попадающими под карантин.

На основании этих сведений гражданину в течение следующих суток будет оформлен больничный на 14 дней.

Для назначения выплат никаких дополнительных действий уже можно не предпринимать - ФСС и работодатель будут взаимодействовать самостоятельно. Выплата пособия будет проходить в два этапа: за первую неделю нахождения на карантине - в течение одного дня с момента получения всех документов от работодателя, но не позднее седьмого дня больничного, за последующие дни - в первый день после окончания карантина.