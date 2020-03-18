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18.03.2020 20:39
Рубрика: В мире

Европа опускает "короназанавес"

Внешние границы ЕС окончательно закрылись для приезжающих иностранцев
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8113)
Угроза стремительно расползающегося по Старому Свету коронавируса заставила Евросоюз опустить "железный занавес" - в течение ближайших 30 дней границы объединения не сможет пересечь ни один гражданин третьих стран. Беспрецедентное в истории ЕС решение было принято по итогам трехчасового саммита, в котором его лидеры в целях защиты от опасной инфекции участвовали в формате видеоконференции.
Лагеря для мигрантов на островах Греции, включая Лесбос (на фото), заблокированы из-за карантина. Фото: REUTERS Лагеря для мигрантов на островах Греции, включая Лесбос (на фото), заблокированы из-за карантина. Фото: REUTERS
Лагеря для мигрантов на островах Греции, включая Лесбос (на фото), заблокированы из-за карантина. Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о вынужденном характере принимаемых чрезвычайных мер. По ее словам, они призваны сдержать распространение COVID-19, которым заболели уже больше 55 тысяч европейцев (из них больше 30 тысяч в Италии, 9 тысяч в Испании, по 5 тысяч во Франции и Германии). При этом Меркель признала, что у отчаянно борющегося с коронавирусом блока впереди в прямом смысле болезненное экономическое будущее.

Турция угрожает Евросоюзу наплывом беженцев за невыполнение обещаний

"Нам следует полагать, что последствия для наших экономик будут очень серьезными", - сказала канцлер ФРГ, призвав обеспечить свободное перемещение товаров внутри границ ЕС. По данным издания Euroactiv, которое ссылается на мнение информированных европейских дипломатов, в Берлине исходят из того, что кризис "растянется на месяцы". А его ущерб экономике единой Европы превысит сотни миллиардов евро.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что запрет на посещение ЕС гражданами третьих стран "может быть продлен в случае необходимости". При этом исключение для беспрепятственного посещения Евросоюза на текущий момент предоставлено гражданам покинувшей "единую Европу" Великобритании, в также Исландии, Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейна, иностранным медицинским работникам и ученым.

В Брюсселе считают, что кризис с коронавирусом растянется на месяцы, а экономический ущерб от него составит сотни миллиардов евро

За практическое воплощение в жизнь принятых ЕС решений будут отвечать его страны-члены. И еще недавно проводившая политику "открытых дверей" Германия немедленно показала партнерам пример того, как надо действовать - немецкие правоохранители уже взяли погранпункты под строгий контроль, сообщило издание Spiegel.

Фото: AP
Греческие власти просят о помощи Евросоюз и Вашингтон

Еще одна телеконференция с участием лидеров Германии, Франции, Британии в минувший вторник прошла с Турцией. В течение часа с четвертью Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон пытались убедить Реджепа Тайипа Эрдогана снизить миграционное давление на внешние границы ЕС, в первую очередь на Грецию. Впрочем, по данным греческой газеты Kathimerini, добиться взаимопонимания с открыто шантажирующим ЕС новым наплывом нелегалов Эрдоганом сторонам снова не удалось. Так же, как и в ходе предыдущего очного разговора турецкого лидера со своими европейскими партнерами, состоявшегося 9 марта.

Не исключено, что вновь провалившиеся переговоры между Брюсселем и Анкарой стали причиной очередной попытки сотен мигрантов в буквальном смысле взломать границу Греции. Об этом инциденте, произошедшем в ночь на среду, отрапортовали в Афинах. Правда, и в этот раз греческие правоохранители при поддержке европейского пограничного агентства Frontex успешно отогнали прорывающихся в Евросоюз нелегалов слезоточивым газом.

Занавес, хоть и не железный, опустился вокруг ЕС для всех иностранцев, включая и открыто используемых Турцией в своих политических целях нелегалов.

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