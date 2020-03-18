"В течение ближайшего месяца мы будем разрабатывать технологическую базу и начнем выполнять тесты для выявления инфицирования новым коронавирусом. К проведению исследования будет подключено четыре лабораторных комплекса, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске", - сообщили в компании. При этом сдать анализы можно будет в разветвленной сети офисов "Инвитро", которые работают сегодня по всей стране. "Точный список медофисов будет доступен на нашем сайте", - уточняют в компании. И подчеркивают, что для безопасности пациентов будут принимать не более трех человек в помещении одновременно, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

"Мы делаем всё для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность нашим пациентам и сотрудникам: персонал будет снабжен всем необходимым, включая медицинские маски, одноразовые перчатки и специальные дезинфицирующие средства. Лабораторные комплексы компании переведены на усиленный режим работы", - уточнили в компании. Тестирование будет платным, его стоимость в "Инвитро" пока не называют. При этом в компании выполняют множество диагностических тестов, в том числе и на всевозможные вирусные инфекции. Например, выполнить анализ на норовирус, вызывающий диарейный синдром, в Москве стоит 1660 рублей. А обнаружить различные типы герпеса - от 370 до 770 рублей. Разнообразные тесты для идентификации ВИЧ обходятся в сумму от 490 до 12 тыс. рублей. А весь спектр гепатитов (А, В, С, D, G, Е) - от 740 до 8 тыс. рублей.

Сеть медлабораторий начнет проводить тесты для диагностики инфекции

Тест на COVID-19 будет проводиться по методу полимеразной цепной реакции. Это хорошо известный и давно применяемый метод диагностики. Продолжительность выполнения анализа - примерно двое суток. Его же используют государственные медучреждения системы Роспотребнадзора с помощью тест-систем, разработанных в ГНЦ "Вектор". Впрочем, монополистом на рынке коммерческой диагностики "Инвитро" явно не останется. Практически одновременно с ней о планах начать тестирование заявила еще одна крупная частная компания CMD, также специализирующаяся на лабораторной диагностике. Кроме того, проходит сейчас регистрацию еще одна тест-система для экспресс-анализа COVID-19. Этот тест - совместная разработка российских и японских ученых, проект по ее созданию поддержал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как пояснил "РГ" представитель РФПИ Арсений Палагин, достоинство экспресс-системы в простоте ее использования, анализ можно сделать даже в мобильной лаборатории. Впрочем, РФПИ планирует сотрудничать с государственными медучреждениями, а в них тестирование пациентов проводят без оплаты.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в начале недели, что правительство планирует расширить возможности по лабораторной диагностике COVID-19. При этом она подчеркнула, что всех подряд граждан тестировать сейчас нужды нет. Анализы берут у трех категорий пациентов: людей, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидситуацией по вирусу, у тех, кто контактировал с заболевшими, а также у пациентов с признаками заболевания (например, при диагнозе "пневмония")

Вопрос ребром

В течение какого срока остается угроза заражения?

ВОЗ призвала все страны расширять тестирование на COVID-19. Даже люди, не имеющие симптомов заболевания, могут выделять вирус и быть источником заражения для окружающих. Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус пояснил, в течение какого времени после исчезновения симптомов болезни выздоравливающий человек остается источником инфекции для окружающих. "Необходимо проверять каждый подозрительный случай, и если тест дает положительный результат, нужно изолировать больного и выяснить, с кем он находился в тесном контакте в течение двух дней до возникновения симптомов заболевания", - сказал глава ВОЗ. При этом люди, инфицированные COVID-19, могут по-прежнему заражать других и после того, как у них исчезли симптомы болезни. "Поэтому меры изоляции должны соблюдаться в течение не менее двух недель после исчезновения симптомов. Допускать контакты с другими людьми нельзя до конца этого периода", - уточнил доктор Гебрейесус.