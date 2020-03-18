Когда тест на коронавирус смогут сделать все
"В течение ближайшего месяца мы будем разрабатывать технологическую базу и начнем выполнять тесты для выявления инфицирования новым коронавирусом. К проведению исследования будет подключено четыре лабораторных комплекса, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске", - сообщили в компании. При этом сдать анализы можно будет в разветвленной сети офисов "Инвитро", которые работают сегодня по всей стране. "Точный список медофисов будет доступен на нашем сайте", - уточняют в компании. И подчеркивают, что для безопасности пациентов будут принимать не более трех человек в помещении одновременно, соблюдая все необходимые меры предосторожности.
"Мы делаем всё для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность нашим пациентам и сотрудникам: персонал будет снабжен всем необходимым, включая медицинские маски, одноразовые перчатки и специальные дезинфицирующие средства. Лабораторные комплексы компании переведены на усиленный режим работы", - уточнили в компании. Тестирование будет платным, его стоимость в "Инвитро" пока не называют. При этом в компании выполняют множество диагностических тестов, в том числе и на всевозможные вирусные инфекции. Например, выполнить анализ на норовирус, вызывающий диарейный синдром, в Москве стоит 1660 рублей. А обнаружить различные типы герпеса - от 370 до 770 рублей. Разнообразные тесты для идентификации ВИЧ обходятся в сумму от 490 до 12 тыс. рублей. А весь спектр гепатитов (А, В, С, D, G, Е) - от 740 до 8 тыс. рублей.
Тест на COVID-19 будет проводиться по методу полимеразной цепной реакции. Это хорошо известный и давно применяемый метод диагностики. Продолжительность выполнения анализа - примерно двое суток. Его же используют государственные медучреждения системы Роспотребнадзора с помощью тест-систем, разработанных в ГНЦ "Вектор". Впрочем, монополистом на рынке коммерческой диагностики "Инвитро" явно не останется. Практически одновременно с ней о планах начать тестирование заявила еще одна крупная частная компания CMD, также специализирующаяся на лабораторной диагностике. Кроме того, проходит сейчас регистрацию еще одна тест-система для экспресс-анализа COVID-19. Этот тест - совместная разработка российских и японских ученых, проект по ее созданию поддержал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как пояснил "РГ" представитель РФПИ Арсений Палагин, достоинство экспресс-системы в простоте ее использования, анализ можно сделать даже в мобильной лаборатории. Впрочем, РФПИ планирует сотрудничать с государственными медучреждениями, а в них тестирование пациентов проводят без оплаты.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в начале недели, что правительство планирует расширить возможности по лабораторной диагностике COVID-19. При этом она подчеркнула, что всех подряд граждан тестировать сейчас нужды нет. Анализы берут у трех категорий пациентов: людей, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидситуацией по вирусу, у тех, кто контактировал с заболевшими, а также у пациентов с признаками заболевания (например, при диагнозе "пневмония")
В течение какого срока остается угроза заражения?
ВОЗ призвала все страны расширять тестирование на COVID-19. Даже люди, не имеющие симптомов заболевания, могут выделять вирус и быть источником заражения для окружающих. Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус пояснил, в течение какого времени после исчезновения симптомов болезни выздоравливающий человек остается источником инфекции для окружающих. "Необходимо проверять каждый подозрительный случай, и если тест дает положительный результат, нужно изолировать больного и выяснить, с кем он находился в тесном контакте в течение двух дней до возникновения симптомов заболевания", - сказал глава ВОЗ. При этом люди, инфицированные COVID-19, могут по-прежнему заражать других и после того, как у них исчезли симптомы болезни. "Поэтому меры изоляции должны соблюдаться в течение не менее двух недель после исчезновения симптомов. Допускать контакты с другими людьми нельзя до конца этого периода", - уточнил доктор Гебрейесус.
Оперативный штаб опровергает слухи: Москва не закрывается
Реальная же ситуация по сообщения штаба такова. В столице подтверждено 56 случаев заболевания опасной инфекцией. Причем, 20 - за выходные, 16 марта к ним добавились еще 3. Именно это действительно подвигло мэра города Сергея Собянина ввести ряд новых ограничительных мер с целью остановить в городе распространение коронавируса. Режим самоизоляции теперь распространяется на всех прибывших уже не из 7, а из 48 стран. Массовые зрелищные мероприятия - спортивные, культурные и другие, отменяются при участии не свыше 5 тысяч человек, как вначале, а свыше 50. Пенсионерам, как наиболее уязвимой части населения во время любой эпидемии, рекомендовано не выходить без нужды из дома - в связи с этим ушли на каникулы даже многочисленные и любимые старшим поколением в столице кружки "Московского долголетия".
Но речи о полном карантине и изоляции города от внешнего мира вовсе не идет. Напротив, власти всячески ищут способы, как сохранить в столице нормальную жизнь. Продолжают, как прежде, работать магазины, кафе и рестораны. Работают все виды городского общественного транспорта. Не закрываются детские сады: чтобы родители могли спокойно работать, зная, что ребенок под присмотром и воспитателей, и врачей. Да, с 21 марта по 12 апреля закрываются государственные школы, но и тут мамам и папам учеников первых-четвертых классов дана возможность все-таки привести школьника на уроки, если его не с кем оставить - для таких детей будут созданы дежурные группы численностью не более 12 человек.
И даже пожилым, если покажется слишком одиноко сидеть целыми днями дома, можно пойти в клуб "Мой социальный центр" - там народ собирается небольшими группами, а занятий более чем достаточно - от шахмат и библиотеки до курсов здорового питания. Да, многие фирмы и компании прислушиваются к рекомендациям специалистов и переходят в эти дни на работу в "удаленке". Но, может быть, это и неплохо? Ведь о том, что этот способ может быть гораздо более продуктивным, чем просиживать положенные часы в офисах, речь давно идет. Вот и появилась возможность на деле испытать, так или это?
Тем не менее, стоит спуститься в час пик в метро или сесть на электричку, сразу увидишь, что людей там не меньше, чем прежде. Лучшее свидетельство того, что Москва живет своей обычной жизнью. И вопреки слухам и фейкам, не закрывается от всех, а напротив, готова делиться имеющимся у нее опытом, в том числе - и борьбы с коронавирусом. В центре по мониторингу ситуации, который Собянин показал президенту, каждый день собирается и анализируется информация со всего мира, что где делается для профилактики и лечения, что можно позаимствовать, а что важно просто учесть.
Вновь заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами:
- рейс AZ-548 08.03.2020 Рим - Москва
- рейс SU 2487 08.03.2020 Цюрих - Москва
Оперативный штаб обращается к москвичам и гостям города:
Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение.
Здоровье - в кассы
Одними из первых перчатки надели кассиры на кольцевой станции "Проспект мира", постепенно их получат все 3700 билетных продавцов. К тому же у сотрудников подземки стали мерить температуру. Выборочно измеряют ее и у пассажиров. Темникова напомнила, что билеты необязательно покупать в кассе. На каждой станции работают автоматы, их начали дезинфицировать раз в час. Также можно пополнять "Тройки" дистанционно через приложение "Метро Москвы". А вот кому сейчас не стоит появляться в метро и даже выходить из дома, так это пенсионерам. Но ведь страшно жить, запершись в четырех стенах. Если вы или ваши близкие не в силах справиться с тревогой, можно обратиться за помощью к психологам. В городе круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи. Короткий номер: с городского телефона - 051 (звонок бесплатный) или с мобильного - 8 (495) 051.
В регионах проблем с продуктами нет и не будет
По поручению министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева в регионах должны быть обеспечены запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период. Кроме того, субъекты должны проработать возможность значительного наращивания объемов сельхозпроизводства в сжатые сроки. Для большинства регионов поручение не стало неожиданностью.
По производству сельхозпродукции Астраханская область давно вышла на самообеспечение, и запасов продовольствия хватит даже не на два месяца, а не меньше чем на год, сообщили "РГ" в региональном минсельхозе: "Буквально вчера объехали всех сетевиков, прилавки все полные. Дефицита продуктов нет, поголовье не снижается, запасы в хранилищах есть - всего хватает. У нас в регионе обеспеченность в овощах в 9,7 раза выше потребности, бахчевых - в 13,4 раза, картофеля - в 3 раза, говядины - в 1,1 раза, баранины - в 3,6 раза, яйца - в 1,4 раза - мы пол-России еще накормим".
Дагестан по основным продуктам питания - мясная продукция, колбасные изделия, рис, а в сезон овощи с фруктами - на 80% обеспечивает свои потребности и готов обеспечить поставки за пределы региона значительного количества мяса мелкого и крупного рогатого скота.
В Башкирии есть полугодовой запас основных продуктов питания. Об этом сообщил вице-премьер правительства Башкирии - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. С учетом сложившейся обстановки вносятся коррективы в планы на посевную. Будут расширены площади под гречиху и масличные культуры, на прежнем уровне сохранятся площади сахарной свеклы. Два сахарных завода, по словам Ильшата Фазрахманова, способны произвести в 2,5 раза больше продукции.
В Липецкой области запасы основных категорий продовольствия обеспечены не менее чем на двухмесячный период, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Шаршаков. Пензенская область может полностью обеспечить себя продовольствием и осуществлять поставки продуктов в соседние субъекты. Прежде всего сахара, круп, мяса птицы и свинины, молока и молочных продуктов, сезонные овощи.
В Воронежской области запасы оцениваются как достаточные, дефицита нет, сообщили в правительстве региона. Объемы производства у растениеводов будут зависеть главным образом от погодных условий. По данным властей, озимые перенесли зиму благополучно, 98% посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Но ученые НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В. В. Докучаева (расположен на юге региона) предупредили, что теплая погода может спровоцировать интенсивный рост растений, что может снизить их жизнеспособность в случае заморозков.
В Омской области штаб будет организован в ближайшие дни. "Наш регион не только полностью обеспечивает себя сельхозпродукцией, но и экспортирует ее в другие регионы и за рубеж, поэтому экстренно делать запасы продовольствия нам не требуется", - сообщил "РГ" начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхоза Омской области Павел Веселов. За последние два месяца омские производители заготовили 29,5 тысячи тонн мяса. В закромах региона хранится 2,5 млн тонн зерновых и зернобобовых, 256 тысяч тонн картофеля и более 30 тысяч тонн овощей. "Если потребуется, мы готовы на 20-30% увеличить производство крупы, муки и макаронных изделий", - сообщили в регионе.
Музей закрыт, все ушли в онлайн
В России первыми оперативно отреагировали на пандемию частные музеи. В субботу временно приостановил работу московский музей современного искусства "Гараж", в понедельник - музей AZ. Параллельно на карантин закрылись Ельцин Центр в Екатеринбурге и Центр современного искусства "Заря" во Владивостоке.
Вторник начался с новостей о том, что закрыт для посетителей ГМИИ имени А.С. Пушкина и Московский музей современного искусства. Затем пришли новости о закрытии на карантин Музея импрессионизма и выставки Сальвадора Дали в Манеже.
И наконец директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила СМИ, что с 18 марта до 10 апреля для посетителей будет закрыта Третьяковка.
Директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак так прокомментировала свое решение "Российской газете":
- Вечером в понедельник был подписан приказ о закрытии ГМИИ им. А.С. Пушкина до 10 апреля. Причина этого шага очевидна - музей несет ответственность перед посетителями и сотрудниками. К нам в музей приходило по-прежнему много зрителей. На выставку "Тату" - просто очень много. О расстоянии между зрителями в один метр и говорить не приходится.
Разумеется, работа в музее не останавливается. 24 марта у нас должна была открыться очень большая и важная выставка "От Дюрера до Матисса", посвященная шедеврам графики нескольких веков из нашего собрания. Мы развешиваем работы. Выставка будет ждать того момента, когда сможет открыться для посетителей.
Есть ли шанс продлить выставку "Тату"? Да, мы на это надеемся. Государство обещает, что возьмет на себя гарантии продленного страхования. Министерство культуры ведет себя исключительно осознанно и старается помочь в сегодняшней непростой ситуации. Время, когда мы могли сами зарабатывать деньги, закончилось. И музеям сегодня нужна, безусловно, помощь от государства.
Пока же мы продумываем возможность работы выставок онлайн.
Такова новая реальность. Думаю, надо уметь искать и находить в ней позитивные стороны. Появляется время дописать научные работы, завершить каталоги-резоне, подготовить интересные экскурсии и образовательные программы... Жизнь дает нам возможность притормозить и задуматься.
Что изменилось из-за COVID-19 в Пензе, Петербурге и Екатеринбурге
Пенза
У госпитализированной ранее с пневмонией жительницы Пензы подтвердился коронавирус. Не исключено, что она общалась с вернувшимися из-за границы. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, определен круг лиц, контактировавших с заболевшей. Между тем у членов ее семьи тест на коронавирус отрицателен.
Санкт-Петербург
780 студентов Медицинского университета имени Мечникова вчера вышли из общежития, где две недели находились на коронавирусном карантине. Днем раньше из Боткинской больницы был выписан виновник карантина - итальянский студент Рикардо, прибывший в Петербург по программе академической мобильности. Сейчас в городе на лечении находятся семеро пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус".
Екатеринбург
В Свердловской области - первый зарегистрированный случай коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у девушки, прилетевшей в Екатеринбург из Италии. Все, кто с ней контактировал, отправлены на карантин, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Хроника коронавируса
20:30 Автоконцерны встали
Ряд европейских автопроизводителей заявил о приостановке производства. Так, французская PSA Group (выпускает Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall и Opel) закроет все свои предприятия в Европе до 27 марта. Приостанавливает восемь заводов на ближайшие две недели Fiat Chrysler. Renault SA временно прекратит промышленные операции в Испании. У Volkswagen не работают итальянские и испанские предприятия. Зато в Китае компания возобновила работу 31 из 33 своих заводов. Daimler также приостанавливает большую часть своего производства в Европе на две недели. На три недели прекращает выпуск автомобилей "Шкода-Авто". Также о закрытии предприятий в Европе на неделю объявил Michelin.
20:01 Регионам помогут дистанционно
Минздрав распорядился создать в регионах Федеральные дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии для взрослых, детей и беременных по вопросам диагностики и лечения COVID-19. Для медицинских работников в регионах будут проводиться дистанционные семинары и круглосуточные консультации. Для организационно-методической поддержки регионов создаются выездные мультидисциплинарные бригады. Центром стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью будет проводиться оперативный мониторинг ситуации с заболеваемостью COVID-19.
18:30 Госслужащих отправят на "удаленку"
Минтруд рекомендует госорганизациям перевести сотрудников на удаленную работу, а для тех, кто будет продолжать ходить на работу - ввести гибкий график, чтобы избежать большого скопления людей. Совещания следует перевести в режим видеоконференций, любые мероприятия с большим числом участников - свести к минимуму. Также лучше отменить загранкомандировки, за исключением неотложных, и без крайней необходимости не посещать страны, где отмечено распространение COVID-19. Также придется ограничить поток посетителей в учреждения. Обращения граждан будут приниматься в письменной форме.
14:36 Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах
Разработчики вакцины от COVID-19 в Китае набирают добровольцев для клинических испытаний. По словам члена Китайской академии инженерных наук Ван Цзюньчжи, отдельным китайским компаниям, занимающимся научными разработками, удалось добиться быстрого прогресса в исследованиях и разработках вакцины. В апреле китайские компании планируют завершить доклинические тесты. Заявки на проведение клинических испытаний уже направлены в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами.
12:02 Автопроизводители останавливают конвейеры
Ряд европейских автопроизводителей заявил о приостановке производства. Так, французская PSA Group (выпускает Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall и Opel) закроет все свои предприятия в Европе до 27 марта. Приостанавливает практически все производство (восемь заводов) на ближайшие две недели Fiat Chrysler. Renault SA временно прекратит промышленные операции в Испании. У Volkswagen не работают итальянские и испанские предприятия. Зато в Китае компания возобновила работу 31 из 33 своих заводов. Также о закрытии предприятий в Европе на неделю объявил производитель шин Michelin.
11:59 Всероссийскую олимпиаду школьников перенесут
Министерство просвещения планирует перенести сроки проведения финальных испытаний Всероссийской олимпиады школьников. Традиционно олимпиада проводится во всех регионах по 24 общеобразовательным предметам. Каждый год участвуют несколько миллионов школьников. С сентября по февраль проходили школьные, муниципальные и региональные этапы. 20 марта должны были стартовать общероссийские финалы. Победители и призеры могут получить серьезные льготы и даже поступить в вуз вне общего конкурса. Но теперь сроки и места проведения заключительных этапов олимпиады сдвинутся. Новые даты будут определены в ближайшие дни. Все преференции, предусмотренные раннее победителям и призерам, будут сохранены.
11:57 Группа "Би-2" даст онлайн-концерт
Российская рок-группа "Би-2" выступит с живым онлайн-концертом. Он будет транслироваться бесплатно в прямом эфире 20 марта. Так музыканты решили поддержать кампанию по борьбе с коронавирусом. Группа исполнит песни из концертной программы тура NewBest. Кроме того, музыкантам во время эфира можно будет задавать вопросы. Где будет вестись трансляция, группа сообщит в своих соцсетях дополнительно. Ранее "Би-2" из-за коронавируса уже перенесла концерты в ряде европейских и российских городов.
11:27 РПЦ ужесточила санправила при богослужениях
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств. Так, Московской епархии предписано отказаться от целования креста по окончании литургии. Ужесточаются правила при крещении, причастии и соборования. Например, после причастия запивку будут подавать по отдельности каждому причастнику в одноразовой посуде. Губы причастников священники должны вытирать "бумажными салфетками с последующим сожжением", говорится в правилах. При крещении и миропомазании нужно менять и освящать воду для каждого случая отдельно. Для каждого крещения необходимо дезинфицирование купели специальной жидкостью. Для соборования в храмах будут использоваться одноразовые ватные палочки, которые после таинства будут сжигаться. При богослужении священнослужителям рекомендуется воздерживаться от "преподания руки для целования, для раздачи просфор", а освященные хлеба раздавать в одноразовых гигиенических перчатках. Дезинфицирующими растворами будут обрабатываться поверхности храмовой мебели и дверные ручки, а также иконы, к которым прикладываются прихожане.
11:02 AliExpress восстановил поставку китайских товаров в Россию
95% производителей из Китая, продающих товары на площадке "AliExpress Россия", вернулись к работе в штатном режиме. Задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней. Перебои в поставках со стороны китайских продавцов вызвали рост продаж производителей из России, работающих на площадке: за февраль - начало марта рост составил около 20%.