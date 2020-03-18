Врачи-онкологи смогут повышать квалификацию дистанционно

Технологии "умного города" могут быть успешно применены в здравоохранении. Так, к 2024 году частью "умных городов" станут более 400 центров амбулаторной онкологической помощи, оснащенных самым современным высокотехнологичным оборудованием диагностики и малоинвазивной помощи. Это позволит диагностировать онкологические заболевания на самых ранних стадиях, а значит и купировать их еще в зачатке. Как известно, онкология - это бич 21 века, уносящий миллионы жизней ежегодно. Лишь ранняя диагностика способна существенно изменить положение вещей.

Профессор Дмитрий Панченков на семинаре по программе "Методы локальной деструкции опухолей паренхиматозных органов". Фото: Антонина Казакова

Российское правительство заложило в национальный проект "Здравоохранение" масштабное переоснащение системы оказания медицинской помощи онкологическим больным. На борьбу с онкозаболеваниями будет направлен почти один триллион рублей или 56% от всех средств, которые правительство намерено выделить на реализацию проекта "Здравоохранение".

В частности, средства выделят на строительство 420 центров амбулаторной онкологической помощи, переоснащение новым медицинским оборудованием 160 диспансеров и больниц, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. Уже в этом году должны быть созданы 18 центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований. Систему "умного" города невозможно будет представить без тотального выявления онкологических заболеваний на самой ранней стадии и их лечения с минимальным вмешательством, называемым малоинвазивным, в организм пациентов.

Понятно, что столь масштабное расширение системы оказания помощи онкологическим больным потребует обеспечения новых учреждений квалифицированными кадрами, способными работать на высокотехнологичном оборудовании, которого ранее в отечественных больницах и поликлиниках не было. Подготовить нужных специалистов со студенческой скамьи быстро не получится: образовательный цикл в медицине чрезвычайно длинный, достигает десятка лет. Поэтому потребуется широкое переобучение и повышение квалификации действующих специалистов.

В рамках нацпроекта предполагается на порядок увеличить число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Столь же масштабно предполагается использовать процедуру аккредитации специалистов при их допуске к профессиональной деятельности.

Современная лаборатория компании "ТестГен". Фото: сайт компании "ТестГен"

Отработанная технология создания образовательных программ переподготовки и повышения квалификации специалистов инновационных компаний, а также пользователей высокотехнологичного оборудования имеется у Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. Среди почти 200 разработанных с его участием программ, 11 предназначены для специалистов, профессиональная деятельность которых связана с диагностикой и лечением различных онкологических заболеваний. В создание программ и обучение были вовлечены Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН, Башкирский государственный медицинский университет, Государственный научный центр лазерной медицины имени О. К. Скобелкина ФМБА России, Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова, Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ) им. А. И. Евдокимова Минздрава России и другие ведущие научно-образовательные центры страны. Материалы новых программ после обучения специалистов компаний, выступивших заказчиками, применяются в текущем учебном процессе для подготовки как студентов, так и специалистов (врачей, специалистов клинико-лабораторной диагностики, радиохимиков и других). Всего к началу 2020 года обучение по ним завершили около 12 000 профессионалов.

Пять образовательных программ, сделанных при поддержке Фонда, касаются высокотехнологичных методов ранней диагностики онкологических заболеваний - позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии, использования омиксных данных, наномолекулярных методов диагностики меланомы, высокотехнологичных методов анализа клинических данных в области наследственных заболеваний, применения молекулярно-генетических маркеров для ранней диагностики рака предстательной железы. Передовым методам лечения посвящены четыре программы: в области онкологических заболеваний репродуктивной системы на основе таргетных препаратов, лучевой терапии, лазерных медицинских систем, методов локальной деструкции опухолей паренхиматозных органов. Две программы предполагали повышение квалификации специалистов, занятых одновременно диагностикой и лечением рака: в сфере ядерной медицины и флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии.

"Фонд разработал эффективный механизм преодоления известного всем противоречия между вузами и производственниками: первые предлагают предприятиям академический подход, готовые образовательные курсы, а вторым нужнее прикладные компетенции и за фундаментальную теорию платить они не готовы, - говорит директор департамента образовательных программ и профессиональных квалификаций Фонда Станислав Нисимов. - При этом большинство работодателей не может формализовать квалифицированный заказ на нужные их специалистам компетенции, а университеты конкретные кадровые потребности бизнеса исследовать не умеют. И здесь Фонд решил главную проблему взаимодействия высокотехнологичных компаний и вузов - коммуникационную. Его методология позволяет адекватно донести до профессорско-преподавательского состава потребности говорящих на своем языке производственников".

Необходимость повысить квалификацию или провести переподготовку кадров у бизнеса обычно возникает при переходе на новую технологию, после закупки инновационного оборудования, при расширении производства и найме новых работников. При этом в наноиндустрии часто требуются специалисты с глубокими межотраслевыми знаниями, которых зачастую вовсе не готовят отечественные вузы. Таким образом, главным заказчиком новой программы выступает высокотехнологичный бизнес. Компании сами определяют тематику образовательной программы, исходя из актуальных потребностей в кадрах. Фонд организует конкурсный отбор разработчиков программы, проводит экспертизу их предложений. Затем вуз по методике Фонда выявляет кадровые дефициты предприятия, разрабатывает программу, ликвидирующую их, и проводит обучение пилотной группы. Все материалы программы остаются в собственности вуза и в большинстве случаев используются в дальнейшем при обучении следующих групп специалистов компаний или становятся частью студенческих образовательных программ.

Чтобы отдельные части программ можно было использовать многократно, они делаются модульными. А практически вся теоретическая часть и даже отработка некоторых практических навыков даются в дистанционном режиме с помощью видеолекций, тестов, тренажеров, в том числе с использованием VR-технологий. Непрерывность образовательного процесса на протяжении всей жизни человека, доступ к инструментам профессионального совершенствования из любой точки страны, и даже планеты, и в любой удобный момент - это тоже неотъемлемые составляющие "умного" города, одни из его основных преимуществ.

"Больше всего практикующих врачей привлекают не те программы, которые созданы для формального удовлетворения их обязанности набрать какое-то количество образовательных часов для успешной аккредитации раз в пять лет, они высоко ценят адресность обучения, чтобы полученные компетенции можно было сразу использовать на своем рабочем месте, - говорит д.м.н., профессор, заведующий лабораторией минимально инвазивной хирургии научно-исследовательского института МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, руководитель коллектива разработчиков ряда образовательных программ с участием Фонда, врач высшей категории, хирург, онколог Дмитрий Панченков. - Врач должен быть уверен, что, пройдя краткосрочное интенсивное обучение и применив полученные знания в повседневной работе, он получит быстрый практический результат: вырастет качество его работы, повысится интенсивность труда, можно будет больше принять пациентов, выше станет оплата труда".

Профессор Дмитрий Панченков на семинаре по программе "Методы локальной деструкции опухолей паренхиматозных органов". Фото: Антонина Казакова

Создаваемые при поддержке Фонда образовательные программы для врачей в большинстве случаев ориентированы на самые инновационные методики диагностики и лечения, а также на использование новейшего медицинского оборудования, что важно - всегда отечественного производства. До этого практикующие врачи с ними были не знакомы. В итоге через образовательный процесс в повседневную работу медиков внедряются новейшие технические и технологические решения в лечении онкологических заболеваний. Даже если какие-то инструменты пока не доступны врачу, он знает о них и начинает требовать обеспечения современным оборудованием. И это становится одним из самых эффективных инструментов импортозамещения.

Очень важно, что программы Фонда компактны, это современный образовательный продукт, удобный для получения новых навыков и компетенций, хорошо скомпонованный, иллюстрированный, имеющих внедренную систему обратной связи в виде систем тестирования после каждой программы. Безусловным преимуществом является наличие дистанционных модулей - этого нового направления образовательной активности, востребованного практикующими врачами. Мало кто может и хочет длительно отрываться от работы.

"Когда правильно подобрана целевая аудитория, то программы встают прямо на поток и работают непрерывно, - отметил Дмитрий Панченков. - Например, программа по лазерной хирургии в онкологии работает бесперебойно уже много лет. Уверен, что наша самая новая программа по методам локальной деструкции опухолей печени, селезенки, поджелудочной или предстательной желез, надпочечников и других паренхиматозных органов тоже будет востребованной, так как посвящена самым актуальным инновационным методикам в онкологии. Соответствующее лечение входит в высокотехнологичную помощь, оказываемую государством бесплатно, поэтому наличие этой методики в лечебном учреждении дает возможность получения под нее дополнительного финансирования, в том числе и бюджетного.

"ТестГен" занимается производством и внедрением молекулярно-генетических тестов для определения рака предстательной железы по анализу мочи, - рассказывает Андрей Тороповский, генеральный директор компании "ТестГен", работающей в Ульяновском наноцентре ULNANOTECH из инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ. - В мире подобный метод используется уже 15 лет. Он радикально облегчает диагностику по сравнению с используемыми методами, крайне болезненными для пациентов. В России метод слабо распространен исключительно из-за низкой осведомленности о возможностях инновационной методики ранней диагностики рака, отсутствия практического опыта у врачей-специалистов".

Чтобы устранить этот пробел при поддержке Фонда разработана программа повышения квалификации врачей-урологов и врачей клинических лабораторий по ранней диагностике рака предстательной железы. Применение молекулярно-генетических маркеров приведет к значительному увеличению продолжительности и повышению качества жизни пациентов за счет раннего выявления онкологических заболеваний, повысит качество медицинской помощи, снизит болезненность диагностических процедур, сократит расходы, связанные с выявлением и лечением данной патологии.

"Программа дает специалисту право работать на ядерном ускорителе в клиниках по специальности медицинского физика, - поясняет профессор, заведующий кафедрой физики ускорителей и радиационной медицины физического факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М.В.Ломоносова, руководитель авторского коллектива образовательной программы по ядерной медицине в сфере диагностики и лечения онкологических заболеваний Александр Черняев. - Без Фонда этой программы не было бы. Нам удалось получить финансовую поддержку, чтобы объединить большое количество высококвалифицированных специалистов для создания этой программы. У МГУ для этого средств нет. В итоге у нас появилась единственная в России программа допобразования для медицинских физиков".

Цифровые технологии, включая дистанционное образование, делают граждан "умного" города более здоровыми. И как показал опыт Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО, образовательные интенсивы, четко ориентированные на получение практических навыков пользования инновационными технологиями, гарантируют быструю отдачу.