Захарова: Власти Черногории разрешили эвакуацию россиян

Кризис с российскими туристами, застрявшими в Черногории из-за позиции местных властей, близок к разрешению. Как сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова телеканалу "Россия-1", Подгорица, наконец, выдала официальное разрешение на прилет из РФ бортов для вывоза соотечественников. Это примерно 1800 человек. Российские ведомства работали над разрешением ситуации несколько дней.

Соответствующая дипнота от черногорского посольства поступила в российскую дипмиссию. Россиян из аэропорта курортного города Тиват заберут компания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа".

Напомним, что балканская республика, где накануне было выявлено первые два случая заболевания коронавирусом, назвала предварительное условие открытия воздушного коридора для граждан РФ: аналогичный вывоз с российской территории черногорцев. В МИД такие ультиматумы назвали неприемлемыми, тем более что представители Подгорицы до сих пор не готовы были скоординировать процесс вывоза своих людей из РФ.