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Рубрика: Экономика

Почувствуйте розницу

Запасов круп в стране хватит минимум на полтора года
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8113)
Последние две недели продукты длительного хранения (прежде всего крупы) сметают из магазинов быстрее, чем торговые сети успевают их выкладывать заново. Соцсети наполнены устрашающими фото полупустых полок с крупами, макаронами и другими товарами длительного хранения. Однако эксперты уверены, что никаких объективных причин ни для заметного роста розничных цен, ни тем более дефицита нет. Основных круп мы производим в стране намного больше, чем потребляем. Торговые сети утверждают, что складских запасов социально значимых товаров хватит, чтобы удовлетворить даже кратно возросший спрос. А власти, в свою очередь, призывают потребителей не поддаваться панике и обещают держать ситуацию под контролем.
Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости

По данным ретейл-аудита Nielsen, в крупнейших розничных сетях страны только со 2 по 8 марта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи круп выросли на 27,8%, замороженной продукции - 40,9%, макаронных изделий - на 18,8%. Так, чтобы удовлетворить возросший спрос, X5 Retail Group увеличила объемы поставок социально значимых товаров со складов в магазины в 2-4 раза и скорректировала правила выкладки.

Фото: Сергей Михеев
Как ретейл справляется с паническим шопингом

"Подчеркиваем, что запасов на складах достаточно, цены стабильны, повышенные поставки продолжаются, и мы просим наших покупателей взвешенно подходить к созданию запасов с учетом стабильной доступности. При нехватке товаров на полке в магазине новая поставка будет сделана в течение дня", - отметил представитель X5 Retail Group.

Между тем, как следует из мониторинга компании "ПроЗерно", на прошлой неделе определенные колебания оптовых цен на рис и гречку все-таки наблюдались. Так, гречневая крупа за неделю с 9 по 13 марта подорожала на 480 рублей, почти до 39,8 тыс. рублей за тонну. Рисовая крупа (по ТУ) за неделю выросла в цене на 385 рублей, почти до 31,2 тыс. рублей за тонну. Тогда как в первую неделю марта, напротив, наблюдалось небольшое снижение цен и на гречку, и на рис. Основной рост цен на рис произошел на Юге России и Северном Кавказе. Небольшой рост наблюдался в Поволжье, в Москве и области.

Рост цен на крупы обусловлен исключительно паническими настроениями и точно не продлится долго, уверена заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Она уверена, что существенного роста цен и тем более дефицита круп в ближайшее время ожидать точно не стоит. Даже несмотря на то, что в прошлом году гречневой крупы в стране было произведено на 25% меньше, чем в 2018 году, у нас есть огромные запасы гречки, и потребляем мы гораздо меньше, чем производим, объясняет Ирина Глазунова. А риса в России в прошлом году было произведено на 14 тыс. т больше, пшена - на 8 тыс. т, и мы также не испытываем дефицита в этих крупах. По итогам пяти месяцев текущего сезона производство круп составило 695 тыс. т. Это меньше на 5 тыс. т, чем в прошлом году, но больше, чем в предыдущие два, говорит эксперт. По оценке президента Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадия Гуревича, запасов основных круп в России хватит "года на полтора" без учета объемов нового урожая. Поэтому все разговоры о возможном дефиците или росте цен не более чем "глупость". Возможные небольшие ценовые колебания он объясняет тем, что сельхозтоваропроизводители могут придерживать продукцию в ожидании лучших цен.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Вице-премьер Абрамченко пообещала, что гречки хватит на всех

Не ожидает роста цен на продукты длительного хранения и исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Крупы производятся внутри страны, а слабый рубль и коронавирус влияют, прежде всего, на импортные товары. Кроме того, сети не станут повышать цены. "Повышение цены в условиях низкой покупательной способности населения приведет к снижению товарооборота и не позволит достичь даже краткосрочного положительного финансового результата", - комментировал он ранее.

Власти также считают, что поводов для беспокойства у российских потребителей нет. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 17 марта заявил, что ситуация на продовольственном рынке страны стабильна, существенных ценовых колебаний в торговом сегменте, в том числе в таких значимых категориях товаров, как макаронные изделия, консервы и крупы, не наблюдается. А президент страны Владимир Путин призвал россиян не тратить деньги на продукты, "которые потом приходится выбрасывать". В среду, 18 марта, на рабочем совещании в правительстве вице-премьер Виктория Абрамченко поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения, а также сформировать продуктовые запасы в торговых сетях. По ее словам, сегодня нет дефицита продовольствия и региональные поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на которые необоснованно вызван ажиотаж.

Цитата
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Виктория Абрамченко, вице-премьер, - о запасах продуктов:

"Гречка - любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы - более 350 тысяч тонн".

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