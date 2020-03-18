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18.03.2020 21:00
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Генетики: живучесть коронавируса варьируется в зависимости от поверхности

Текст: Лариса Ионова

Ученые Национального института здравоохранения, CDC, UCLA и Принстонского университета вычислили продолжительность жизни коронавируса.

Они провели эксперименты на различных поверхностях и сферах и опубликовали в издании The New England Journal of Medicine выводы о его жизнеспособности в той или иной среде.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Представим, что зараженный человек, еще не зная о том, что болен, ведет обычную жизнь: ездит в общественном транспорте на работу, ходит в магазины, касается руками поручней, ручек дверей, упаковок товаров, работает на компьютере или ходит в кафе и обедает. Этим же путем виртуально пошли исследователи и создали аэрозольную среду, имитировав распространение коронавируса - в воздухе и на всех поверхностях, которые мог касаться заболевший человек, на металле, пластике, ткани, стекле и др.

Выяснилось, что вирус в воздухе оставался жизнеспособным на протяжении до трех часов, на металлических поверхностях - до четырех часов. На картоне вирус живет почти сутки, а на пластике и нержавеющей стали - до двух-трех дней.

Таким образом, люди действительно могут заразиться через воздух и после прикосновения к поверхностям, которых касался больной человек. Конечно, врачи и эпидемиологи предполагали это, но сейчас установлены конкретные сроки "заразности" объектов, и они официально доказаны.

По словам руководителя исследования Нельтье ван Доремалена, результаты эксперимента косвенно подтверждают версию о том, что коронавирус заразен еще до проявления симптомов. И большая часть передачи вируса может происходить в быту, а не в медицинских учреждениях.

Это еще раз говорит о необходимости соблюдения санитарных и гигиенических правил в период распространения вируса.

Общество Здоровье Общество Наука Распространение коронавируса COVID-19

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