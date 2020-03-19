"Аэрофлот" опроверг слухи о завышении цен на авиабилеты

Крупнейший авиаперевозчик страны "Аэрофлот" сообщил: появившиеся в социальных сетях и некоторых СМИ сведения о завышении цен на авиабилеты являются недостоверными.

Компания выступила с официальным заявлением. В нем говорится, что 18 и 19 марта службы мониторинга "Аэрофлота" зафиксировали массовое распространение в интернете информации, которая не соответствует действительности.

Речь идет о якобы произошедшем "существенном росте стоимости билетов для россиян, планирующих срочное возвращение на родину из стран со сложной эпидемиологической обстановкой". В "Аэрофлоте" говорят, что зачастую такая информация сопровождается скриншотами неизвестных сайтов-агрегаторов и других ресурсов, которые не имеют никакого отношения к этой компании.

"В ряде случаев истинная стоимость билетов на перелеты ниже указанной в публикациях в 10 и более раз, - заявили в компании. - "Аэрофлот" отслеживает и проверяет все подобные сообщения и принимает меры для выявления их источников".

Также авиаперевозчик рекомендовал потенциальным пассажирам проверять информацию о ценах на авиабилеты и приобретать их на своем официальном сайте.

В своем комментарии пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова уточнила, что "публикации о невероятных сложностях с покупкой билетов и невообразимом завышении цен на билеты" касаются стран, которые уже попали или могут попасть под ограничения по въезду и выезду в нашу страну. Кроме того, в Сети появились слухи о дефиците, ограничениях и предстоящих запретах, которые якобы вот-вот затронут внутрироссийские перевозки.

"Мы разобрали сегодня сами несколько описанных "случаев", - сообщила Юлия Спивакова. - Вот один из них: на интернет-ресурсе "пользователь" пишет о стоимости билетов почти в сумме 550 тысяч рублей на двоих взрослых и двоих детей по маршруту Афины-Москва. Проверяем на сайте авиакомпании - цена составляет 10 319 рублей за билет экономического класса".

В то же время, из-за рубежа в "Аэрофлот" поступает информация о том, что в некоторых аэропортах к пассажирам подходят некие люди и предлагают купить билет по завышенной цене. Возможно, речь идет о спекулянтах, которые решили воспользоваться ситуацией и нажиться.

"Конечно, о каждом из случаев мошенничества, распространения слухов мы докладываем нашим компетентным коллегам, и меры принимаются незамедлительно, - продолжает Юлия Спивакова. - Тем не менее, мы убедительно просим не верить непроверенным источникам и не вступать в сомнительные коммуникации. Достоверная и самая актуальная информация об изменениях вылетов, наличии и стоимости билетов доступна на нашем официальном сайте, у представителей "Аэрофлота" и в кассах "Аэрофлота".

К этому пресс-секретарь добавляет, что сотрудники "Аэрофлота" работают круглосуточно и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть наших соотечественников домой.