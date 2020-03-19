Распоряжение правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях реализации протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 11, постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV)":

1. Ввести с 18 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года на территории Республики Алтай режим функционирования для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - "Повышенная готовность".

2. Перенести запланированные на территории Республики Алтай театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищноразвлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия на более поздний срок. Число участников чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, которые не могут быть отменены, ограничить числом участников не более 50 человек.

3. Рекомендовать общественным объединениям в Республике Алтай воздержаться от организации публичных мероприятий.

4. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Республики Алтай (далее - граждане), воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и регионы в Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) (далее - коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://rospotrebnadzor.ru), а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, ограничить посещения предприятий общественного питания.

5. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации здравоохранения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (www.who.int):

а) незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, контактную информацию по номеру телефона круглосуточной горячей линии 8-913-692-90-74;

б) при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинской организации, сообщив при вызове врача сведения о своем прибытии с территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции;

в) обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай:

а) воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

б) обеспечить при входе работников в организацию возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением гигиенической процедуры;

в) обеспечить контроль температуры тела работников при входе в организацию и в течение рабочего дня с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и с признаками инфекционного заболевания;

г) обеспечить контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому;

д) обеспечить контроль за самоизоляцией работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции;

е) информировать работников о необходимости соблюдения правил личной гигиены;

ж) обеспечить уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, регулярное проветривание помещений (каждые 2 часа);

з) организовать применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха;

и) организовать питание работников только в столовых или выделенных для принятия пищи помещениях, рекомендовать работникам использовать посуду однократного применения, при использовании посуды многократного применения обязательное ее обеззараживание;

к) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

л) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

м) при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник;

н) активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.

7. Рекомендовать юридическим лицам на территории Республики Алтай и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и по перевозке общественным транспортом, каждые 2 часа проводить уборку с применением дезинфицирующих средств.

8. Рекомендовать частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, и государственным организациям, находящимся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим образовательную деятельность на территории Республики Алтай:

a) осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах;

б) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций;

в) ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на территорию Республики Алтай и за ее пределы;

г) при наличии возможности организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.

9. Дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования Республики Алтай:

a) осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах;

б) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений организаций;

в) при наличии возможности организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения;

г) ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на территорию Республики Алтай и за ее пределы.

10. Лицам, замещающим государственные должности Республики Алтай, осуществлять служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции, в исключительных случаях и только по поручению Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, данному после вступления в силу настоящего Распоряжения.

11. Руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Алтай:

а) направлять лиц, замещающих государственные должности Республики Алтай, должности государственной гражданской службы Республики Алтай, и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции, в исключительных случаях и только по поручению Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, данному после вступления в силу настоящего Распоряжения;

б) отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по поручению Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, данному после вступления в силу настоящего Распоряжения;

в) обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространения в Республике Алтай коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем Распоряжении;

г) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем Распоряжении;

д) организовать взаимодействие с государственными медицинскими организациями Республики Алтай и государственным унитарным предприятием "Фармация" Республики Алтай, направленное на соблюдение организациями и их работниками требований и рекомендаций, указанных в настоящем Распоряжении.

12. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Алтай:

a) направлять лиц, замещающих должности муниципальной службы Республики Алтай, и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в исключительных случаях и только по поручению Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, данному после вступления в силу настоящего Распоряжения;

б) оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения медицинскими организациями их функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий;

в) обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространения в Республике Алтай коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем Распоряжении;

г) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем Распоряжении.

13. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Республике Алтай:

a) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем Распоряжении;

б) оказывать в пределах компетенции содействие исполнительным органам государственной власти Республики Алтай в реализации мер по противодействию распространения в Республике Алтай коронавирусной инфекции.

14. Министерству здравоохранения Республики Алтай:

а) произвести необходимые расчеты потребности в оборудовании, лекарственном обеспечении, средствах индивидуальной защиты дезинфекционных средств на случай возникновения и распространения коронавирусной инфекции;

б) создать необходимый запас сил и средств на случай ухудшения эпидемической обстановки;

в) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, а также обеспечить прием пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ), внебольничной пневмонии через отдельные изолированные от других помещений кабинеты приема и приемные покои;

г) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой, отбору биологического материала от больных для исследований на коронавирусную инфекцию;

д) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, в пределах 14 календарных дней с момента их возвращения;

е) организовать разъяснительную работу с населением о профилактике коронавирусной инфекции, внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

ж) обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Республики Алтай, направленную на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель), отбору биологического материала и направлению его для исследования на коронавирусную инфекцию.

15. Финансовое обеспечение мер, предусмотренных настоящим Распоряжением, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств Республики Алтай в соответствии с Законом Республики Алтай от 20 декабря 2019 года № 64-РЗ "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

16. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

17. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л. Хорохордин







