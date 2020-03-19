Армия Таиланда обработала улицы Бангкока дезинфицирующим средством

Армия Таиланда начала обработку улиц Бангкока специальным дезинфицирующим средством в рамках борьбы с коронавирусом. К работе привлечены подразделения противовоздушной обороны и химический отдел, сообщает ТАСС.

Особое внимание уделяют улицам, которые проходят через людные районы столицы. Специальное средство распыляют возле торговых зон, транспортных станций, портов, учебных заведений, площадок для активного отдыха и других общественных мест. Обработка производится ночью и рано утром, чтобы избежать пробок на дорогах.

В Таиланде первый случай заражения COVID-19 был выявлен 13 января. Сейчас в королевстве 212 инфицированных, один человек скончался, 42 - выздоровели.