Австралийская Qantas отменила все международные рейсы

Из-за коронавируса и введенных многими странами ограничений австралийские авиакомпании Qantas и Jetstar Airways до конца мая приостанавливают выполнение всех международных рейсов. А количество внутренних перевозок сократится на 60 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

Большую часть сотрудников Qantas отправят в вынужденный отпуск. Почти 200 самолетов, включая весь флот широкофюзеляжный судов, будут выведены из эксплуатации. Согласно последним данным в Австралии выявлены 570 инфицированных коронавирусом. Шесть заболевших скончались.