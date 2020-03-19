Новости

Парламент Новой Зеландии принял закон о легализации абортов 02:44
Австралийская Qantas отменила все международные рейсы 02:40
Посольство РФ занялось вопросом вывоза с Тенерифе российских туристов 02:21
Лайнер с российскими туристами на борту вылетел из Черногории в Москву 02:07
Трамп подписал закон о продукции военного назначения для борьбы с COVID-19 01:45
Орбита МКС будет снова скорректирована 01:09
У спикера сената Бразилии подтвердился коронавирус 00:55
Вашингтон ввел санкции в отношении пяти иранских ученых 00:35
На Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 16 00:33
Сенат США одобрил законопроект о программе помощи при коронавирусе 00:21
Автоперевозчики грузов и экспедиторы смогут застраховать свою ответственность 00:05
Минобороны назвало фейком приказ о "комендантском часе" в Москве 18.03.2020
РЖД отменяет ряд поездов между РФ и Беларусью 18.03.2020
При досрочном завершении сезона топ-лиги Европы потеряют около 4 млрд евро 18.03.2020
Телеведущая Лера Кудрявцева одобрила решение не проводить "Евровидение" 18.03.2020
ДНР из-за угрозы коронавируса закроет КПП через линию соприкосновения 18.03.2020
Милош Бикович призвал поддержать борющихся с коронавирусом специалистов 18.03.2020
Шотландия отказалась от референдума за независимость из-за коронавируса 18.03.2020
ATP и WTA приостановили турниры до 7 июня 18.03.2020
Рынок контента MIPTV пройдет в онлайн-формате 18.03.2020
В МИД назвали "откровенной ложью" слова Помпео о военных РФ в Сирии 18.03.2020
Rolls-Royce объявила о приостановке производства автомобилей 18.03.2020
Путин пообещал исправить указ о жилье для ветеранов МВД 18.03.2020
Генетики: живучесть коронавируса варьируется в зависимости от поверхности 18.03.2020
Пелагея философски отнеслась к отмене "Евровидения" из-за пандемии 18.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
19.03.2020 00:05
Рубрика: Экономика

Автоперевозчики грузов и экспедиторы смогут застраховать свою ответственность

Текст: Евгений Гайва

Автоперевозчики грузов и экспедиторы смогут страховать свою ответственность за нарушение договора перевозки и договора транспортной экспедиции. Изменения внесены в статью 34 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" и статью 3 Федерального закона "О транспортно-экспедиционной деятельности". Документ подписал президент.

Фото: iStock
Страховщики вернут деньги за не востребованные из-за коронавируса полисы

В частности, в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта теперь записано: "Перевозчик в соответствии со статьей 932 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе застраховать риск своей ответственности за нарушение договора перевозки груза". Также в законе "О транспортно-экспедиционной деятельности" записано: "Экспедитор в соответствии со статьей 932 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе застраховать риск своей ответственности за нарушение договора транспортной экспедиции".

Фото: iStock
"РГ" публикует закон, меняющий правила взыскания страховых взносов

Автоперевозчики и экспедиторы ранее заключали договоры имущественного страхования, однако многие судебные инстанции признавали их недействительными в случае возникновения спора, отмечают авторы законодательной инициативы. В 2010 году решением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ страхование гражданской ответственности экспедитора и автоперевозчика было признано соответствующим российскому законодательству. Но теперь законом вводится однозначное толкование норм права по страхованию риска ответственности перевозчика и экспедитора за нарушение договора перевозки груза.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Экономика Страхование

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Негосударственную пенсию можно получить на пять лет раньше
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва
Музыканты Little Big одобрили отмену "Евровидения" из-за пандемии
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ