Автоперевозчики грузов и экспедиторы смогут застраховать свою ответственность

Автоперевозчики грузов и экспедиторы смогут страховать свою ответственность за нарушение договора перевозки и договора транспортной экспедиции. Изменения внесены в статью 34 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" и статью 3 Федерального закона "О транспортно-экспедиционной деятельности". Документ подписал президент.

В частности, в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта теперь записано: "Перевозчик в соответствии со статьей 932 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе застраховать риск своей ответственности за нарушение договора перевозки груза". Также в законе "О транспортно-экспедиционной деятельности" записано: "Экспедитор в соответствии со статьей 932 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе застраховать риск своей ответственности за нарушение договора транспортной экспедиции".

Автоперевозчики и экспедиторы ранее заключали договоры имущественного страхования, однако многие судебные инстанции признавали их недействительными в случае возникновения спора, отмечают авторы законодательной инициативы. В 2010 году решением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ страхование гражданской ответственности экспедитора и автоперевозчика было признано соответствующим российскому законодательству. Но теперь законом вводится однозначное толкование норм права по страхованию риска ответственности перевозчика и экспедитора за нарушение договора перевозки груза.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.