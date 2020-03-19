Тысячелетнюю военную базу викингов нашли в Дублине

В Ирландии археологи обследовали участок, отведенный под строительство у стен Дублинского замка, и обнаружили на нем следы древнего поселения, которое более тысячи лет назад использовалось викингами в качестве военной базы.

Как сообщает The History Blog, поселение викингов датировано IX веком. Археологи раскопали остатки рва, частокола и набережной. Это был первый город викингов на территории современной Ирландии. Место для его основания было выбрано не случайно.

Поселение стояло на берегу. Вероятно, викинги использовали его в качестве военной базы. В бухте стояли их корабли, на которых они совершали набеги на гэльские поселения. Кстати, известно, что викинги нападали на гэлов примерно с 795 года. Однако на протяжении полувека они не строили никаких баз.

Все изменилось около 841 года. Тогда викинги под предводительством военачальника Тургесия захватили гэльское поселение, которое называлось на местном наречии Дубн Линн. В раннем классическом ирландском языке слово "dubh" означало "черный" или "темный", а слово "linn" означало "бассейн".

Город стоял на слиянии рек Лиффи и Поддл, на берегу Ирландского моря. Это была естественная хорошо защищенная гавань. В ней было удобно прятать корабли от шторма. Удобно было отсюда и совершать набеги.

Викинги решили обосноваться в захваченном городке. Однако у его стен они построили собственную базу, надежно укрепив ее оборонительными сооружениями. Глубокий ров и высокий острый частокол должны были уберечь викингов от местных воинов в случае мятежа.

Раскопки также показали, что более тысячи лет назад викинги могли размещать в Дублинском заливе до 200 своих кораблей. Тогда этот залив был гораздо шире, чем в наши дни.

Добавим, что база викингов была построена у стен церкви Святого Михаила. Она была основана в VI веке и является одной из старейших церквей Ирландии. Команда также раскопала более поздние культурные слои. Их изучение показало, что после ухода викингов камни из их поселения были использованы для строительства Дублинского замка.

На месте самой базы со временем появилась сельскохозяйственная ферма, а в 1830 году там был построен полицейский участок с камерами для задержанных