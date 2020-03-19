Бекмамбетов снимет кино о подвиге летчика Девятаева дистанционно

Режиссер Тимур Бекмамбетов предпочитает быть пионером в своем деле. 19 марта он сообщил о том, что применит сразу две новые технологии на съемках фильма "ФАУ. Побег из ада", остросюжетной истории о побеге Михаила Девятаева из концентрационного лагеря на угнанном у нацистов военном самолете.

Впервые в истории кино сцена воздушного боя будет сниматься в ходе реальной компьютерной игры War Thunder. Второе - режиссер фильма будет руководить съемками дистанционно при помощи платформы совместной работы Microsoft Teams. И в довершение всего - за съемками, которые пройдут в павильоне "Ленфильма" в Санкт-Петербурге 20 марта, можно будет следить в прямом эфире благодаря онлайн-трансляции в социальных сетях.

Сцена будет сниматься в ходе реального боевого сражения в виртуальном пространстве популярной онлайн-игры War Thunder - симулятора образцов боевой техники, в том числе и самолетов времен Второй мировой войны. Во время съемок сцены актер Павел Прилучный ("Мажор", "Союз спасения"), играющий в фильме главного героя - Михаила Девятаева - сразится в компьютерной игре вместе с реальными геймерами.

Сценарий не прописан заранее: в виртуальном пространстве развернется реальный бой, в котором сразятся шесть советских и немецких истребителей. В съемках сцены вместе с Прилучным примут участие лучшие виртуальные пилоты War Thunder. Обо всем этом говорится в релизе, распространенном компанией Тимура Бекмамбетова.

Бекмамбетов и техническая команда будут управлять съемочным процессом дистанционно из Москвы с помощью платформы для совместной работы Microsoft Teams, в то время как актеры будут находиться в Санкт-Петербурге в павильоне киностудии "Ленфильм". Технологическое решение превратит планшет Бекмамбетова в режиссерский пульт и виртуальную рацию, которыми режиссер сможет пользоваться так же, как если бы он находился в павильоне.

Что любопытно, в релизе говорится о том, что "необходимость в новых решениях была продиктована плотным графиком режиссера, который в силу занятости не мог постоянно присутствовать на съемках в павильоне". Однако новая технология оказалась востребованной в текущей ситуации, связанной с коронавирусом. Возможно, и другие режиссеры перейдут на нее, и кинокомпании не остановят съемки, а те, кто уже остановил, возобновят их.

Вот что говорит по этому поводу Тимур Бекмамбетов:

"Мы снимаем фильм про войну, а по новостям передают тоже практически военные сводки в связи с коронавирусом - с комендантским часом, перебоями с продуктами, паникой среди населения и т.д. Если в годы Великой Отечественной продолжали снимать кино, то и тем более сейчас нельзя поддаваться унынию. Мы ищем новые способы продолжать снимать кино. На помощь приходят новые технологии и креативный подход. Благодаря этому можно продолжать снимать и не подвергать рискам для здоровья съемочную группу".

Напомним,что "ФАУ. Побег из ада" выйдет в прокат в 2021 году сразу в двух форматах: горизонтальном для кинотеатров и вертикальном для просмотра на смартфонах. Сопродюсеры ленты - студия Bazelevs, "Военфильм" и мобильный оператор МТС. Фильм о подвиге Михаила Девятаева станет первым проектом новой платформы МТС Медиа с мобильным контентом в вертикальном формате.