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19.03.2020 12:11
Рубрика: Общество

Часть архива семьи адмирала Колчака передана в Росархив

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Сергей Куксин
В Выставочном зале федеральных архивов в Москве прошла церемония передачи в Государственный архив (ГА) РФ части архива семьи адмирала Александра Колчака. Ценные документы были приобретены российскими частными коллекционерами и мецената в конце в 2019 года на аукционе в Париже. Затем они экспонировались в московском Доме русского зарубежья на выставке "Возвращенный архив", а теперь на вечное хранение переехали в ГАРФ.

Так ГАРФ - крупнейшее хранилище документов по истории белого движения и российской эмиграции пополнится уникальными документами. Среди них - Евангелие, которое Колчак брал с собой в полярные экспедиции, грамота императора Николая II о награждении капитана 1-го ранга А.В. Колчака военным орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-ой степени, письма Колчака жене Софье за период Первой мировой и Гражданской войн, много телеграмм князя Львова и премьер-министра Керенского командующему Черноморским флотом Колчаку и много других.

Фото: Артем Локалов
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Особую ценность представляют документы омского периода, когда Колчак стал верховным правителем России. Среди них - эскиз флага Верховного правителя с его автографом, декларация Российского правительства от 21 ноября 1918 года, постановление Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России о подчинении главнокомандующего генерала А.И. Деникина Верховному правителю адмиралу А.В. Колчаку, а также Акт передачи адмирала Колчака чешским военным командованием Политическому центру, протоколы допроса адмирала Колчака, постановление Иркутского Военно-революционного комитета о расстреле Колчака от 6 февраля 1920 года и дневники адмирала и его жены. В целом возвращенный архив включает 164 документа, 60 фотографий и 7 альбомов с 645 фотографиями.

- Я случайно узнал, что Госархив интересуется этой темой, и что будет аукцион в Париже по продаже большой части архива Колчака, - говорит даритель архива - председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон. - У меня сразу родилась идея - Госархив должен иметь эти документы. Я начал узнавать, как в аукционе участвовать. Теперь благодарен французской стороне и российскому посольству во Франции, что быстро удалось оформить ввоз этих ценностей в страну.

Леонид Михельсон при этом заметил, что адмирал Колчак является неоднозначной личностью в истории России и выразил уверенность, что переданные документы "внесут свою лепту в правильное трактование истории и роли личности в истории".

- Возвращение на Родину новой части документального наследия, публикация документов о жизни и деятельности адмирала Колчака - лучший памятник талантливому полярному исследователю, ученому-океанографу, блестящему морскому офицеру, участнику Первой мировой войны, одному из ярких руководителей Белого движения. - в ответном слове заметила директор Государственного архива РФ Лариса Роговая.

Фото: РИА Новости
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Она также сказала, что новые документы позволят через судьбу адмирала и его семьи более глубоко изучить и осознать всю трагичность Гражданской войны.

- Как возвращение архива Колчака - это символ отхода от деления российского общества на "красных" и "белых", - говорит Андрей Артизов, руководитель Федерального архивного агентства. - Это шаг к примирению и окончанию гражданской войны в умах мудреющей нации.

По его словам, совсем скоро Росархив снова представит новинку - два тома сборника "Колчак и Россия". В нем впервые будет опубликованы свыше 600 документов, в том числе и те, что переданы в ГАРФ на вечное хранение.

Справка "РГ"

Александр Колчак (1874-192(0 гг.) - русский полярный исследователь, военачальник и политический деятель. Один из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны. Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской армией (1918-1920). 7 февраля 1920 года был расстрелян большевиками в Иркутске.

Общество История РГ-Фото

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