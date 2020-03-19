Распоряжение правительства Чеченской Республики от 18 марта 2020 года № 138-р "О введении режима повышенной готовности на территории Чеченской Республики и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В связи с угрозой распространения на территории Чеченской Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача):

1. Ввести на территории Чеченской Республики режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чеченской Республики с 00 час. 00 мин. 18 марта 2020 года до особого распоряжения.

2. Определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация - территория Чеченской Республики.

3. Запретить на территории Чеченской Республики на период действия режима "Повышенная готовность" проведение:

а) спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями с участием студентов;

б) детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий;

в) спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти Чеченской Республики, органам местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики и организациям максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, за исключением мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) прибывающим на территорию Чеченской Республики, посещавшим страны (территории), где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):

а) передавать сведения о месте и дате их пребывания, возвращения на "горячую линию" министерства здравоохранения Чеченской Республики по номеру телефона: 8-(963)-597-62-48 и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике по номерам: 8-(989)-916-72-34, 8-(938)-989-07-58;

б) при выявлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и немедленно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с предоставлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для оформления листов нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);

в) соблюдать постановления (предписания) специалистов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).

6. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Чеченской Республики из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Исламской Республики Иран, а также с других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), помимо мер, предусмотренных пунктом 5 настоящего распоряжения, обеспечить самоизоляцию на дому (по месту пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу и общественные места).

7. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющих деятельность на территории Чеченской Республики:

а) оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту пребывания);

б) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

8. Министерству здравоохранения Чеченской Республики:

а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача;

б) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).

9. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и мэрам городских округов перевести муниципальные звенья территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чеченской Республики в режим функционирования "Повышенная готовность".

10. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на объектах торговли, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных или зрелищно-развлекательных мероприятий), а также деятельность по перевозке пассажиров авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.

11. Оперативному штабу по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики обеспечить ежедневное представление информации в Правительство Чеченской Республики о выявленных случаях новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и мероприятиях, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики.

12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель М.М.Хучиев







