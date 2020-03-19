Число посетителей спортивных клубов сократилось больше чем вдвое

Посещаемость российских фитнес-клубов из-за коронавируса упала на 50-70%. По самому негативному сценарию, до конца этого года может обанкротиться более 40% участников рынка. Об этом "РГ" рассказали в Ассоциации операторов фитнес-индустрии.

"Все фитнес-клубы в текущий момент работают в убыток, стремясь сохранить рабочие места и поддержать текущую деятельность", - сообщили в ассоциации. Чтобы избежать кризиса отрасли, ее представители - более тысячи операторов, владельцев и управляющих фитнес-клубами - направили письмо председателю российского правительства Михаилу Мишустину о предоставлении господдержки (есть в распоряжении"РГ"). В документе речь идет о введении каникул по налогам и коммунальным платежам, выделении льготных кредитов и компенсации процентов по займам.

Объем отрасли оценивается в 124,8 млрд рублей. По стране она охватывает 4,5 млн человек. "Мы обеспечиваем занятость целому ряду узкоквалифицированных специалистов: тренеров, преподавателей физической культуры и инструкторов по фитнесу. Являемся арендаторами больших девелоперских проектов. С 2018 года мы сдерживаем цены. В непростых экономических условиях мы делаем все, чтобы сделать наши услуги доступнее, сохранив качество и стандарты отрасли", - отмечают в ассоциации.

В связи с коронавирусом фитнес-клубам пришлось скорректировать свою работу. Каждый час помещения и все спортивные снаряды обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами. "Все фитнес-зоны оснащены аппаратами для дезинфекции рук, везде лежат антибактериальные салфетки; воздух обеззараживается и ионизируется специальной аппаратурой, во всех системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования произведены смены фильтров", - рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

В сетях фитнес-клубов World Class, WeGym, X-Fit "РГ" заявили, что проводят обработку помещений, оборудования, различных поверхностей при помощи специальных дезинфицирующих средств. Посетители могут воспользоваться кожными антисептиками для обработки рук. "В клубах сети установлены дополнительные бактерицидные облучатели-рециркуляторы закрытого типа для обеззараживания воздуха в помещениях", - сообщили в WeGym. Сотрудники спортивных-клубов прошли специальное обучение. "Персонал проходит ежедневный контроль самочувствия - к работе допускаются только сотрудники, прошедшие осмотр и измерение температуры тела", - рассказали в X-Fit.

Клиентам с повышенной температурой или признаками ОРВИ рекомендуют не посещать фитнес-клубы. Они также вправе на время "заморозить" клубные карты, причем бесплатно. А вот потребовать возврата денег за абонемент, ссылая на распространение коронавируса, клиенты не могут. К форс-мажорным обстоятельствам пандемия не относится. "Если же в России будет введен карантин, и будут запрещены к посещению любые общественные места, включая фитнес-клубы, то уже однозначно будет идти речь о чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, из которых обе стороны не могли исходить при заключении договора. В этом случае нет виноватых, подобная напасть затронет все стороны договора", - пояснил советник президента Коллегии Адвокатов "Кутузовская" Дмитрий Якубовский.