Палеонтологи нашли "чудо-цыпленка" времен вымирания динозавров

Международная команда палеонтологов описала ранее неизвестный вид самой древней окаменелой птицы, которая обитала во времена динозавров. Череп этого существа поразил ученых, поскольку он одновременно напоминает череп утки и курицы.

Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем сообщает сайт Кембриджского университета. Окаменелость, ласково прозванная учеными "чудо-цыпленок" (Wonderchicken), была обнаружена в известняковом карьере в Нидерландах недалеко от границы с Бельгией. Ее изучение поможет понять, почему птицы пережили массовое вымирание в конце мелового периода, а гигантские динозавры - нет.

Детальный анализ черепа показал, что это существо обитало 66,7 миллиона лет назад - менее чем за один миллион лет до падения астероида, который, как считается, уничтожил динозавров. Оно представляло собой вид, крайне близкий к современным птицам. Однако его строение было более чем удивительным.

По мнению палеонтологов, окаменелый череп сочетает в себе многие черты, характерные для современных куриц и уток. Это позволило предположить, что "чудо-цыпленок" на эволюционной лестнице стоял очень близко к последнему общему предку современных куриц и уток. Кроме того, это первая "современная" птица эпохи динозавров, известная науке. Она заметно отличается от пернатых птицеподобных ящеров.

"Момент, когда я впервые увидел то, что лежало под скалой, был самым волнующим в моей научной карьере, - говорит руководитель исследования, доктор Дэниел Филд. - Это один из наиболее хорошо сохранившихся черепов ископаемых птиц любого возраста в любой точке мира".

Ученые признают: если бы не современные технологии сканирования, то они никогда и не узнали бы, что перед ними находится череп ископаемой птицы. Компьютерная томография позволила выявить у нее много черт, общих с представителями современной группы Galloanserae.

Ископаемый череп Филд в своей работе описывает как "смесь" курицы и утки. Кстати, официальное название этого существа - Asteriornis. Палеонтологи назвали его так в честь древнегреческой богини Астерии, звездного божества, дочери титана Коя и Фебы.

Согласно мифам, Зевс пытался соблазнить Астерию. Для этого он превратился в орла. Однако Астерия приняла образ перепелки и бросилась в море. Ее именем назван город Астерия.

"Мы подумали, что это подходящее название для существа, жившего незадолго до удара астероида, - говорит соавтор работы, доктор Дэниел Ксепка из музея Брюса в Гринвиче. - В древнегреческой мифологии Астерия превращается в перепелку. Мы считаем, что Asteriornis был близок к общему предку группы, в которую сейчас входят и перепела".