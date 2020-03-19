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19.03.2020 12:59
Рубрика: Общество

ВОЗ прокомментировала слухи о передаче COVID-19 комарами

Текст: Наталья Панасенко

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что до сих пор нет доказательств того, что Sars-CoV-2 может передаваться комарами.

Новый коронавирус - респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа, говорится в сообщении организации.

Фото: Владимир Снегирев/РГ
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На данный момент информация о возможности передачи вируса 2019-nCoV через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены.

Кроме того, ВОЗ дает ответы и на другие вопросы, связанные c распространением нового коронавируса (2019-nCoV). В частности, говорят эксперты, горячая ванна, чеснок и регулярное промывание носа солевым раствором не защитят от нового коронавируса.

Общество Наука Распространение коронавируса COVID-19

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