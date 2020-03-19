Дефицит антисептиков в российских аптеках устранят к следующей неделе

Дефицит антисептиков в российских аптеках в ближайшие дни пойдет на спад - на полках товары из этой категории начнут продаваться в прежних объемах уже с начала следующей недели. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе посещения завода про производство антисептических средств.

"Дефицит постепенно будет спадать - имеется в виду на полках в аптеках. Что касается лечебных учреждений, федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных мест, то объёмы поступают достаточные. Рассчитываем, что в аптеках население увидит эти объёмы примерно к понедельнику следующей недели", - пообещал Денис Мантуров.

При этом глава Минпромторга отметил, что поставки антисептиков не прекращались. А их нехватка связана с повышенным спросом. "Объемы потребления кратно превышают те объемы, которые завозятся в аптеки и торговые объекты", - пояснил Мантуров, подчеркнув, что отечественная промышленность в состоянии обеспечить те потребности, которые есть.

В свою очередь производители антисептиков в связи с повышенным спросом на продукцию перешли на круглосуточный режим работы, в три смены. Предприятия производят порядка 3 миллионов единиц продукции. В течение месяца они готовы будут выпустить до 9 млн единиц кожных септиков объемом 50 миллилитров.

"В ежесуточном режиме поступает информация от каждого производителя - сколько и в каком объёме имеется производственных остатков и объемов произведенной продукции. Я понимаю, что через какое-то время мы сможем начинать поставлять на экспорт. На сегодня наша главная задача - обеспечить внутренний спрос для всех тех, кто в этом нуждается, - подчеркнул Мантуров.