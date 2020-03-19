Делегацию США в Москве 9 мая возглавит советник Трампа по нацбезопасности

Делегацию США на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая возглавит советник по национальной безопасности американского президента Роберт О'Брайен. Об этом 19 марта сообщил посол США в РФ Джон Салливан, информирует "Интерфакс".

Как отмечается в сообщении, "приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование Дня Победы в Москву.